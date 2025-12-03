Укр
Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской области

Мария Николишин
3 декабря 2025, 08:32
В РФ даже останавливали работу местного аэропорта.
Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской области
Дроны атаковали нефтебазу в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

  • Ночью в Тамбовской области РФ раздавались взрывы
  • Под атакой дронов оказалась Никифоровская нефтебаза
  • После атаки там вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 3 декабря в Тамбовской области страны-агрессора России раздавались взрывы. Под атакой дронов оказалась нефтебаза. Там вспыхнул пожар. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"В Тамбовской области была уничтожена нефтебаза россиян", - написал он.

В то же время, Telegram-канал Exilenova+ провел анализ снятого жителями Тамбовской области видео с пожаром, который вспыхнул после атаки. Там пришли к выводу, что на кадрах зафиксировано продолжение украинской кампании по уничтожению нефтегазовой инфраструктуры, которая помогает агрессору продолжать войну против Украины.

Известно, что под атакой оказалась Никифоровская нефтебаза АО "Тамбовнефтепродукт" в населенном пункте Дмитровка.

"Дмитровка, Тамбовская область. Была атакована нефтебаза, местные власти подтверждают", - говорится в сообщении.

В регионе еще в конце прошлых суток объявили режим "дроновой опасности", также останавливали работу местного аэропорта.

Что интересно, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА.

Пожар на нефтебазе россиян - видео:

Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской области

Удары по российским НПЗ

В Генштабе ВСУ заявляли, что в ночь на 20 ноября, в ходе уменьшения возможностей оккупационной российской армии, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ России.

Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской области
НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в российском городе Ливны, что в Орловской области, в ночь на 2 декабря вспыхнул масштабный пожар. Перед возгоранием местные сообщали о пролете и взрывах неустановленных беспилотников.

В ночь на 30 ноября под атакой дронов был нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ. В то же время, в Ростовской области после атаки БпЛА остановила работу котельная и начался пожар на промышленном предприятии.

В ночь на 29 ноября в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России масштабный пожар взрыв в России атака дронов
