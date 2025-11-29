Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

Среди объектов, которые атаковала Украина, важнейший нефтеперерабатывающий завод.

Генштаб сообщил, какие объекты РФ удалось поразить этой ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в Генштабе:

Силы обороны атаковали важные объекты России

В цехе по ремонту бомбардировщиков РФ возник пожар

Под удар Украины попал Афипский НПЗ

В рамках снижения военно-экономического потенциала страны-агрессора России в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам РФ.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в частности в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50.

"По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Что известно о последствиях ударов по РФ

Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Кроме этого есть подтверждение уничтожения вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае РФ.

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - ответ эксперта

Главред писал, что Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов. Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах.

Однако, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит и Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в России и на временно оккупированных территориях Украины этой ночью прогремели взрывы. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 103 украинских беспилотников.

Накануне, 28 ноября, в Генштабе ВСУ сообщили о проведении операций в рамках снижения военно-экономического потенциала противника на территории РФ и ВОТ.

Ранее под ударами в России оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

