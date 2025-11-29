В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

Взрывы были настолько громкие, что очевидцы буквально подпрыгивали от них.

Что известно о последствиях атаки на Россию 29 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Основное:

Россию атаковали дроны

В результате работы российской ПВО в нескольких городах есть попадания в жилые дома

Под ударом украинских дронов оказался Афипский НПЗ

В ночь на 29 ноября в стране-агрессоре России и на временно оккупированных территориях Украины прогремели взрывы. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 103 украинских беспилотников.

Большинство из них атаковали Белгородскую и Ростовскую области РФ, а также временно оккупированный полуостров Крым. Российские СМИ уже сообщили, что этой ночью, похоже, были поражены важные объекты РФ.

Что известно об атаке на Ростовскую область

Губернатор области Юрий Слюсар пожаловался, что в Таганроге, якобы в результате атаки украинских дронов, поврежден многоквартирный дом и здание общежития.

При этом представитель власти ненароком раскрыл правду, почему на самом деле были повреждены гражданские объекты в городе. Украинские дроны не целились туда, а дома повреждены из-за уничтожения воздушных целей и подавления пресловутой российской ПВО.

Что известно об атаке на Волгоградскую область

В Волгограде, по версии местных властей, в результате атаки поврежден склад стройматериалов и якобы атакованы жилые дома. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о двух пострадавших.

Что известно об атаке на Краснодарский край

Вблизи поселка Афипский возник пожар на местном НПЗ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительным данным, пострадавших нет.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео атаки на российский НПЗ:

"Персонал завода был эвакуирован в убежище. Предварительно площадь возгорания около 100 кв. м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в этом же населенном пункте.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Украина не впервые атакует НПЗ России

Главред писал, что буквально минувшей ночью, 28 ноября, согласно сообщению Генштаба, подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ.

Это предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов, среди которых бензины, мазут, дизельное топливо, сера техническая. Завод задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Удары вглубь России - последние новости

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому морскому порту Новороссийск. Вследствие удара дальнобойных дронов известно о поражении военных, логистических целей и большого десантного корабля российского флота.

Напомним, Главред писал, что под ударами недавно также оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".

Накануне сообщалось, что на территории аэродрома и авиазавода в городе Таганрог в России был уничтожен редкий экспериментальный самолет A-60 1А2 - самолет-лаборатория с лазерным оружием, который еще в советские времена создавался для противодействия спутникам и воздушной разведке.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

