РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Проблемы с электроэнергией зафиксированы на западной части столицы.

Часть Киева обесточена / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Вкратце:

Россияне обстреляли Киев ракетами и дронами

Часть столицы осталась без света

В Киеве зафиксированы также проблемы с водоснабжением

Российские оккупанты несколько часов подряд непрерывно атакуют Киев ракетами и дронами. Вследствие вражеских ударов по столице часть города осталась без света. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что без электроэнергии осталась западная часть столицы.

"Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения", - написал Кличко.

Кроме этого, в жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения, отметил мэр Киева.

Кличко уточнил, что сейчас известно о 13 пострадавших в столице, 6 из них - госпитализированы. Один человек погиб.

В результате вражеской атаки без света остался Фастов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в городе критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают.

Он добавил, что пункты несокрушимости в Фастове готовы к работе.

Самолеты Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Российские удары по Украине - последние новости

Недавно Главред писал, что в ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке.

Позже появилась информация, что россияне запустили дроны и ракеты. Воздушные цели враг направил на столицу.

В результате обстрелов пострадала также Киевская область. Страна-агрессор Россия атаковала Броварской и Фастовский районы. В городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

