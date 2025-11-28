Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

Российские оккупанты могут ударить по Украине крылатыми ракетами, баллистикой и ударными дронами.

РФ готовится к массированному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Восток", 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, Главред

Что известно:

РФ заканчивает подготовку к массированному обстрелу

Украина может оказаться под атакой крылатых ракет, баллистики и дронов

В ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что к атаке готовы:

четыре Ту-95МС с аэродрома "Энгельс"/"Оленья";

три Ту-160 с аэродрома "Украинка";

шесть Ту-22м3 с аэродрома "Оленья";

шесть МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Также россияне могут применить до 500 ударных дронов типа "Шахед", баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр" с трех морских ракетоносителей.

"Несмотря на разнообразный спектр вооружения, который враг планирует привлечь к атаке, можно сделать вывод, что удар будет по нескольким объектам сразу в разных частях нашей страны. Вероятно, враг использует крылатые ракеты с Ту-95 и морских носителей для ударов по объектам на западе страны, а ракеты с бортов Ту-22м3 и баллистику для ударов по столице и области", - говорится в сообщении.

Массированная атака может произойти в ближайшие трое суток.

Мониторы также отмечают, что россияне могут запустить дроны с пусковых позиций "Чауда", "Халино" и "Орел".

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что россияне готовятся к массированному ракетно-дроновому обстрелу.

"Саратов, Энгельс - россиянам очень понравилась ночная атака. На Энгельсе базируются самолеты, которые наносят удары по Украине. Враг же в последнее время ведет подготовку к очередному комбинированному удару по нашей стране", - подчеркнул Коваленко.

Какие объекты может атаковать РФ

Мониторы отмечают, что враг проводит активную спутниковую разведку в центральных и южных областях.

Под ударами могут оказаться такие объекты, говорят мониторы:

Одесса: частное предприятие;

Киевская область: Белоцерковская ТЭЦ, Трипольская ТЭС, аэродром "Васильков", аэродром "Жуляны";

склады и объекты энергоснабжения: Одесса (район Молдаванка), Смела, Борисполь, Киев (ДВРЗ).

Сколько ракет может запустить РФ

По данным monitoringwar, РФ может применить:

490-650 ударных дронов;

23-45 крылатых ракет Х-101;

8-16 баллистических ракет "Искандер-М" и "KN-23";

6-14 крылатых ракет "Калибр";

6 крылатых ракет Х-22/32;

до 6 ракет "Кинжал".

Ракеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Обстрел Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

