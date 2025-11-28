Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

Что известно:
- РФ заканчивает подготовку к массированному обстрелу
- Украина может оказаться под атакой крылатых ракет, баллистики и дронов
В ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Отмечается, что к атаке готовы:
- четыре Ту-95МС с аэродрома "Энгельс"/"Оленья";
- три Ту-160 с аэродрома "Украинка";
- шесть Ту-22м3 с аэродрома "Оленья";
- шесть МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Также россияне могут применить до 500 ударных дронов типа "Шахед", баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр" с трех морских ракетоносителей.
"Несмотря на разнообразный спектр вооружения, который враг планирует привлечь к атаке, можно сделать вывод, что удар будет по нескольким объектам сразу в разных частях нашей страны. Вероятно, враг использует крылатые ракеты с Ту-95 и морских носителей для ударов по объектам на западе страны, а ракеты с бортов Ту-22м3 и баллистику для ударов по столице и области", - говорится в сообщении.
Массированная атака может произойти в ближайшие трое суток.
Мониторы также отмечают, что россияне могут запустить дроны с пусковых позиций "Чауда", "Халино" и "Орел".
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что россияне готовятся к массированному ракетно-дроновому обстрелу.
"Саратов, Энгельс - россиянам очень понравилась ночная атака. На Энгельсе базируются самолеты, которые наносят удары по Украине. Враг же в последнее время ведет подготовку к очередному комбинированному удару по нашей стране", - подчеркнул Коваленко.
Какие объекты может атаковать РФ
Мониторы отмечают, что враг проводит активную спутниковую разведку в центральных и южных областях.
Под ударами могут оказаться такие объекты, говорят мониторы:
- Одесса: частное предприятие;
- Киевская область: Белоцерковская ТЭЦ, Трипольская ТЭС, аэродром "Васильков", аэродром "Жуляны";
- склады и объекты энергоснабжения: Одесса (район Молдаванка), Смела, Борисполь, Киев (ДВРЗ).
Сколько ракет может запустить РФ
По данным monitoringwar, РФ может применить:
- 490-650 ударных дронов;
- 23-45 крылатых ракет Х-101;
- 8-16 баллистических ракет "Искандер-М" и "KN-23";
- 6-14 крылатых ракет "Калибр";
- 6 крылатых ракет Х-22/32;
- до 6 ракет "Кинжал".
Обстрел Украины - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.
Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.
Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.
