Баллистика и 'Кинжалы', Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

Ночью 25 ноября в столице были слышны взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил: "В Киеве раздаются взрывы. Работают силы ПВО".
Жителей призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы атаки баллистическими ракетами на город.
По данным Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве зафиксированы вражеские дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Также сохраняется угроза пусков баллистических ракет и ракет типа "Кинжал".
Начальник КГВА Тимур Ткаченко обратился к киевлянам с призывом: "Киевляне, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя тревоги".
По информации мониторинговых каналов были отмечены пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области.
В столице также поступают сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе, отметил Ткаченко.
Позже мэр Киева проинформировал о новой волне ударов: "Опять взрывы в Киеве. Вражеская атака на столицу продолжается. Ракеты над городом. Находитесь в укрытиях".
Новость дополняется . . . . . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред