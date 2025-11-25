Баллистика и 'Кинжалы', Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

https://glavred.info/war/ballistika-i-kinzhaly-kiev-pod-atakoy-v-stolice-progremeli-gromkie-vzryvy-10718567.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: Воздушное командование "Восток", 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, Главред

Ночью 25 ноября в столице были слышны взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил: "В Киеве раздаются взрывы. Работают силы ПВО".

Жителей призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы атаки баллистическими ракетами на город.

По данным Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве зафиксированы вражеские дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Также сохраняется угроза пусков баллистических ракет и ракет типа "Кинжал".

Начальник КГВА Тимур Ткаченко обратился к киевлянам с призывом: "Киевляне, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя тревоги".

По информации мониторинговых каналов были отмечены пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области.

В столице также поступают сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе, отметил Ткаченко.

Позже мэр Киева проинформировал о новой волне ударов: "Опять взрывы в Киеве. Вражеская атака на столицу продолжается. Ракеты над городом. Находитесь в укрытиях".

