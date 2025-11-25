Укр
Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

Руслан Иваненко
25 ноября 2025, 01:08
Ночью 25 ноября в столице были слышны взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил: "В Киеве раздаются взрывы. Работают силы ПВО".

Жителей призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы атаки баллистическими ракетами на город.

По данным Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве зафиксированы вражеские дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Также сохраняется угроза пусков баллистических ракет и ракет типа "Кинжал".

Начальник КГВА Тимур Ткаченко обратился к киевлянам с призывом: "Киевляне, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя тревоги".

По информации мониторинговых каналов были отмечены пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области.

В столице также поступают сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе, отметил Ткаченко.

Позже мэр Киева проинформировал о новой волне ударов: "Опять взрывы в Киеве. Вражеская атака на столицу продолжается. Ракеты над городом. Находитесь в укрытиях".

