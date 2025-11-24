РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

Вкратце:
- Россия может готовить новый массированный удар по Украине
- Зеленский призвал внимательно реагировать на воздушные тревоги
- Президент подчеркнул важность учета данных разведки США
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В вечернем обращении он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.
"Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и других составляющих Сил обороны и безопасности Украины выполняются. Будем реагировать", - подчеркнул Президент.
Зеленский также подчеркнул важность учета партнерами Украины, прежде всего США, данных своей разведки относительно угроз для страны. Он отметил, что конструктивный диалог и переговоры могут позволить завершить войну без новых ракетных ударов по украинским городам и гражданам.
"Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия войну начала - Россия должна ее закончить, а мы создаем необходимые условия для диалога с нашими партнерами", - добавил Зеленский.
Подготовка стратегической авиации
Как сообщает "Милитарный" со ссылкой на данные мониторинговых каналов, бомбардировщики перебросили на аэродром "Оленья" в Мурманской области России около 1800 км от украинской границы. Сначала мониторинг зафиксировал 9 самолетов, а позже число возросло до 16.
Для самолетов Ту-22М3 с нагрузкой 12 000 кг максимальный боевой радиус составляет 2410 км. Ракеты Х-22 и Х-32, которые они несут, имеют дальность от 300 до 1000 км в зависимости от модификации.
"Это может свидетельствовать о подготовке россиянами массированного ракетного удара, в котором могут применить ракеты Х-22/Х-32. Из-за большой высоты полета и скорости эти ракеты являются сложной целью для противовоздушной обороны. Несмотря на низкую точность они имеют большую боевую часть, которая может нанести значительные разрушения", - отмечают авторы издания.
Как изменилась тактика российских атак - мнение эксперта
Как писал Главред, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Россия активно наращивает арсенал баллистических ракет для ударов по Украине, и это делает усиление противовоздушной обороны страны критически важным.
"Только в октябре РФ выпустила около 95 ракет "Искандер-М"", - подчеркнул Храпчинский в комментарии "Украинскому радио".
Он также обратил внимание на эффективность работы комплексов Patriot: "В зоне их применения результативность составила 67%. Это нельзя назвать высоким показателем, ведь для действительно надежной ПВО эффективность должна быть не менее 70-80%".
Удары по Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Суспільне.
Напомним, что Харьков вечером 23 ноября подвергся массированной атаке ударных дронов РФ. О взрывах сообщил городской голова Игорь Терехов.
Кроме того, Россия больше не использует авиабазу " Оленья" для боевых вылетов стратегической авиации типа Ту-95 МС, указывает аналитическая группа Tracking.
Об источнике: Милитарный
Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.
Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.
31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.
