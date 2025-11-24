РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

Президент подчеркнул необходимость бдительности и координации Сил обороны для защиты городов и граждан от угроз.

https://glavred.info/war/rf-gotovit-massirovannyy-udar-v-blizhayshee-vremya-zelenskiy-predupredil-ukraincev-10718555.html Ссылка скопирована

Зеленский призвал граждан соблюдать сигналы воздушной тревоги / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ОП

Вкратце:

Россия может готовить новый массированный удар по Украине

Зеленский призвал внимательно реагировать на воздушные тревоги

Президент подчеркнул важность учета данных разведки США

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В вечернем обращении он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

"Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и других составляющих Сил обороны и безопасности Украины выполняются. Будем реагировать", - подчеркнул Президент. видео дня

Зеленский также подчеркнул важность учета партнерами Украины, прежде всего США, данных своей разведки относительно угроз для страны. Он отметил, что конструктивный диалог и переговоры могут позволить завершить войну без новых ракетных ударов по украинским городам и гражданам.

"Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия войну начала - Россия должна ее закончить, а мы создаем необходимые условия для диалога с нашими партнерами", - добавил Зеленский.

Подготовка стратегической авиации

Как сообщает "Милитарный" со ссылкой на данные мониторинговых каналов, бомбардировщики перебросили на аэродром "Оленья" в Мурманской области России около 1800 км от украинской границы. Сначала мониторинг зафиксировал 9 самолетов, а позже число возросло до 16.

Для самолетов Ту-22М3 с нагрузкой 12 000 кг максимальный боевой радиус составляет 2410 км. Ракеты Х-22 и Х-32, которые они несут, имеют дальность от 300 до 1000 км в зависимости от модификации.

Самолеты которыми обстреляют Украину / Инфографика: Главред

"Это может свидетельствовать о подготовке россиянами массированного ракетного удара, в котором могут применить ракеты Х-22/Х-32. Из-за большой высоты полета и скорости эти ракеты являются сложной целью для противовоздушной обороны. Несмотря на низкую точность они имеют большую боевую часть, которая может нанести значительные разрушения", - отмечают авторы издания.

Как изменилась тактика российских атак - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Россия активно наращивает арсенал баллистических ракет для ударов по Украине, и это делает усиление противовоздушной обороны страны критически важным.

"Только в октябре РФ выпустила около 95 ракет "Искандер-М"", - подчеркнул Храпчинский в комментарии "Украинскому радио".

Он также обратил внимание на эффективность работы комплексов Patriot: "В зоне их применения результативность составила 67%. Это нельзя назвать высоким показателем, ведь для действительно надежной ПВО эффективность должна быть не менее 70-80%".

Удары по Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Суспільне.

Напомним, что Харьков вечером 23 ноября подвергся массированной атаке ударных дронов РФ. О взрывах сообщил городской голова Игорь Терехов.

Кроме того, Россия больше не использует авиабазу " Оленья" для боевых вылетов стратегической авиации типа Ту-95 МС, указывает аналитическая группа Tracking.

Читайте также:

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред