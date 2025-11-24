Укр
Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

Руслан Иваненко
24 ноября 2025, 22:55
Враг активизирует действия вблизи дна Каховского водохранилища, создавая новые угрозы для украинской обороны.
Армия РФ, ВСУ
Украинские силы держат линию обороны на Южном фронте, / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Наступление на Приморск и обход Степногорска
  • Вклинивание в тыл Гуляйпольского участка
  • Активность врага на Приднепровском фронте

На Запорожском направлении украинские силы сохраняют оборону, однако ситуация осложняется. Российские войска наступают на Приморск и пытаются обойти Степногорск, а наибольшая угроза сейчас возникла восточнее - в районе Гуляйполя и Покровского.

Как сообщил 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, противник активизировал действия вблизи дна Каховского водохранилища, где возможны диверсионно-разведывательные операции.

Угроза на Новопавловском направлении

Наибольшую опасность представляет Новопавловское направление, где россияне почти добрались до Гуляйполя и вклинились в тыл Гуляйпольского участка - ключевого узла обороны. Враг отрезает украинские подразделения от логистики, ведь через этот район проходит дорога на Покровское.

"Этот участок фронта нуждается в дополнительных резервах. Украина перебрасывает силы и средства с других направлений, что частично обнажает линию обороны западнее. Это позволяет врагу просачиваться между нашими позициями", - отметил Лакийчук.

Он добавил, что если бы линия обороны была более плотной, противник встретил бы мощное сопротивление, однако сейчас свободные участки позволяют врагу продвигаться без существенного сопротивления. Ситуация на Гуляйпольском и Новопавловском направлениях является серьезной угрозой не только для Южного фронта, но и для других участков обороны.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Есть ли возможность наступления на Днепр - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что российские войска проникли на территорию Днепропетровщины на 17 км, что свидетельствует о глубине их продвижения. По его словам, существует вероятность, что наступление может развернуться в направлении города Днепр.

"Не хочу нагнетать и утверждать, что Днепр находится под прямой угрозой, но Украине стоит быть готовой к различным сценариям развития событий", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупанты снизили темпы продвижения на Покровском направлении. Это заставили их сделать украинские защитники. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, оккупационная армия РФ недавно имела успех на Лиманском направлении в Донецкой области. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральной части Новоселовки и на северо-западе от Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

война в Украине линия фронта Запорожская область новости Украины
