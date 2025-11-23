Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

Кроме вражеских объектов непосредственно в городе, украинские воины атаковали важные цели в Донецкой области.

Что известно о последствиях мощных ударов ССО и СБУ по оккупантам в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

Воины ССО поразили живую силу и боеприпасы оккупантов

Украинские защитники ограничили наступательный потенциал противника в районе Покровска

В Донецкой области спецназовцами СБУ поражены склады противника

Подразделения Сил специальных операций нанесли удары по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск. В то же время спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям противника в пределах города.

Украинские бойцы таким образом продолжают принимать асимметричные действия с целью уменьшения наступательных возможностей армии страны-агрессора России в Донецкой области.

Покровск / Инфографика: Главред

Что известно об ударах ССО

Как сообщили в ССО, украинские подразделения с помощью Middle strike дронов нанесли серию поражений врагу, который ведет наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

"Непосредственно в самом городе Покровск была уничтожена важная вражеская позиция, которая предоставляла значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя. "Высоту" на промышленном объекте использовали снайперы противника, которые брали обширный участок территории под огневой контроль. Также, это здание служило точкой накопления личного состава врага. ССО успешным ударом Middle strike дрона типа барражирующий боеприпас уничтожили важную позицию и живую силу противника", - говорится в сообщении.

Также во временно оккупированном селе Шахово было обнаружено и уничтожено место накопления штурмовых групп российской армии. Во время удара в здании размещался личный состав 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Именно эти оккупанты получили задание замыкать кольцо вокруг Покровска с севера. Однако дроны ССО внесли коррективы в планы врага, как и там, так и в районе другого населенного пункта - Сонцовка.

В еще одном временно оккупированном селе воинам удалось поразить пункт временной дислокации и склад боеприпасов экипажа ударных БПЛА из состава 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ.

В то же время в оккупированном Докучаевске уничтожен вражеский склад боеприпасов. Его враг использовал как точку хранения, распределения и отгрузки боевых средств группировки войск, ведущей наступление на Покровск.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео поражения вражеских объектов:

Кроме этого в Рыбинском, которое также временно находится под контролем оккупантов, поражено расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки войск "Восток" ВС РФ.

"Бывшие производственно-складские помещения использовались как военный объект. На территории предприятия врагом были обустроены инженерно-фортификационные сооружения. Длительное время фиксировалась активность военного грузового автомобильного транспорта. После определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные поражения по нескольким объектам на территории", - добавили в ССО.

Что удалось поразить СБУ

Как сообщили в СБУ, спецназовцы в Покровске уничтожили башню промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

"Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БпЛА "Zala" и "Гербера" в тылу противника на территории Донецкой области. Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции", - сообщили в Службе безопасности.

Каково положение оккупантов в Покровске

Главред писал, что начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин рассказывал о поведении оккупационных войск РФ в Покровске и его окрестностях.

По его словам, россияне постоянно осуществляют попытки инфильтроваться в город. Но даже те оккупанты, которым удается проникнуть в Покровск, живут там недолго, ведь украинские военные пытаются их уничтожить.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска в Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые являются важными для дальнейшей деоккупации.

Несмотря на давление российских оккупантов, как сообщил главнокомандующий Сырский, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

