Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В понедельник, 24 ноября, ожидаются осадки в виде дождей в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. В остальных регионах существенных осадков не будет.
Температура воздуха опустится до 1-5 градусов тепла. В большинстве центральных областей будет теплее - 4-9 градусов тепла, а на юге и востоке - 10-15 градусов тепла.
Погода в Киеве 24 ноября
В Киеве в этот день будет холодно. Осадков не будет, но температура воздуха опустится до 2-4 градусов тепла.
"Ветер временами порывистый, некомфортный, закутывайтесь", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.
Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.
Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
