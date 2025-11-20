В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в пятницу
- Где возможен дождь и мокрый снег
Погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Учитывая, что у нас сейчас холодно, вопрос потепления надо ставить заранее. Поэтому в прогнозе на завтра, 21-е ноября, сразу сообщаю, что ожидается потепление! Конечно, не повсеместно", - написала она.видео дня
По ее словам, завтра в большинстве областей Украины температура воздуха повысится и составит в течение дня +9...+14 градусов. На юге и местами в центре +12...+18 градусов, в Крыму и на Херсонщине до +20 градусов.
В то же время, в северной части в пятницу предполагается +8...+12 градусов против сегодняшних +3...+7 градусов. И только в западных областях удержится холодная погода, там ожидается +2...+7 градусов.
Синоптик добавила, что дожди завтра пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях - дождь и мокрый снег, на юге и на востоке - без осадков.
Погода в Киеве
В Киеве 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем. Также в столице потеплеет до +9 градусов.
Погода до конца ноября
Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что до конца ноября стоит ожидать резкое похолодание, которое придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.
В этот период минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода. В некоторых регионах ожидается даже мороз.
Также сообщалось, что 21 ноября в Украину придет потепление. Оно продержится лишь несколько дней. В дальнейшем будет холодная погода.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что 21 ноября под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман.
Читайте также:
- Быстрого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз
- Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026
- Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред