В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

Синоптик сказала, что лишь в некоторых областях удержится холодная погода.

Прогноз погоды на 21 ноября / фото: УНИАН

Какой будет погода в Украине в пятницу

Где возможен дождь и мокрый снег

Погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Учитывая, что у нас сейчас холодно, вопрос потепления надо ставить заранее. Поэтому в прогнозе на завтра, 21-е ноября, сразу сообщаю, что ожидается потепление! Конечно, не повсеместно", - написала она.

Карта температуры воздуха / фото: t.me/PohodaNatalka

По ее словам, завтра в большинстве областей Украины температура воздуха повысится и составит в течение дня +9...+14 градусов. На юге и местами в центре +12...+18 градусов, в Крыму и на Херсонщине до +20 градусов.

В то же время, в северной части в пятницу предполагается +8...+12 градусов против сегодняшних +3...+7 градусов. И только в западных областях удержится холодная погода, там ожидается +2...+7 градусов.

Синоптик добавила, что дожди завтра пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях - дождь и мокрый снег, на юге и на востоке - без осадков.

Погода 21 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем. Также в столице потеплеет до +9 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода до конца ноября

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что до конца ноября стоит ожидать резкое похолодание, которое придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

В этот период минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода. В некоторых регионах ожидается даже мороз.

Также сообщалось, что 21 ноября в Украину придет потепление. Оно продержится лишь несколько дней. В дальнейшем будет холодная погода.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что 21 ноября под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

