Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

В четверг, 20 ноября, в Украине будет преобладать холодная погода. В некоторых регионах ожидается даже мороз. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в ночь на 20 ноября ожидается - 3...+3°C, на юге столбики термометров будут показывать +4...+7 °C, а днем ожидается +4...+9°C, на крайнем юге разогреет до +14°C.
"Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный временами порывистый, одевайтесь плотнее", - пишет Диденко.
Она добавляет, что дожди пройдут на юге, в центральной части и на востоке Украины. Кроме этого, 20 ноября, местами небольшой дождь вероятен в западных областях, в северных областях - без существенных осадков.
Погода в Киеве 20 ноября
В столице 20 ноября осадков не прогнозируется, лишь ожидается порывистый ветер юго-восточного направления.
"Ночью 0-3 мороза, днем +3+5 градусов", - написала Диденко.
