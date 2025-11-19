Укр
Читать на украинском
Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

Марина Фурман
19 ноября 2025, 13:19
Ночью столбики термометров будут опускаться до -3°C.

Диденко рассказала, где завтра влупит мороз до -3°C / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 20 ноября
  • Где завтра пройдут дожди

В четверг, 20 ноября, в Украине будет преобладать холодная погода. В некоторых регионах ожидается даже мороз. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на 20 ноября ожидается - 3...+3°C, на юге столбики термометров будут показывать +4...+7 °C, а днем ожидается +4...+9°C, на крайнем юге разогреет до +14°C.

"Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный временами порывистый, одевайтесь плотнее", - пишет Диденко.

Она добавляет, что дожди пройдут на юге, в центральной части и на востоке Украины. Кроме этого, 20 ноября, местами небольшой дождь вероятен в западных областях, в северных областях - без существенных осадков.


Прогноз погоды на 20 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве 20 ноября

В столице 20 ноября осадков не прогнозируется, лишь ожидается порывистый ветер юго-восточного направления.

"Ночью 0-3 мороза, днем +3+5 градусов", - написала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что погода в Украине в среду, 19 ноября, будет холодной с дождями, которые местами будут переходить в мокрый снег.

В Укргидрометцентре на 19 ноября объявили І уровень опасности из-за ухудшения погоды.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в течение недели будет переменчивой во всех регионах. Погодные условия будут неустойчивыми, с осадками и перепадами температур.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.



