Ударит сильный мороз: названы области Украины, которые засыплет мокрым снегом

Погода в Украине в среду, 19 ноября, будет холодной с дождями, которые местами будут переходить в мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра по южной части Украины будут двигаться атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду и осадки в прилегающих регионах.
"В южной части Украины, а также в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, местами в Черкасской области и в Кропивницком будет преобладать влажная погода с дождями, которые при более низкой температуре воздуха будут переходить в мокрый снег. Территория Украины, которая оказалась вне этого списка, а это большинство западных, северных областей, Винницкая, Полтавская области завтра - без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Синоптик добавила, что сегодняшний сильный ветер завтра успокоится, ослабеет до умеренного.
Также известно, что ближайшей ночью в западных и северных областях предполагается 0...-4 градуса мороза, на остальной территории +2...+6 градусов, днем +3...+8 градусов, только в Крыму будет тепло, +10...+14 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 19-го ноября будет холодно. Ночью 1...-3 градуса мороза, днем в среду +3...+5 градусов. Но осадков не предвидится. Также утихнет сильный ветер.
"Словом, заходят холода, с колебаниями, конечно, потому что например, 21-го ноября немного потеплеет, и потом пару дней на востоке будет теплее. Однако в целом идет к нам холодная погода", - подытожила Диденко.
Какой будет зима в Украине
Ведущие метеосистемы ECMWF и UKMO сообщали, что Европу накроет мягкая и сухая зима.
Известно, что на большей части континента, включая Украину, количество снегопадов будет ниже нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере Европы, тогда как центральные и южные регионы останутся в основном сухими.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности на 18 ноября. В Карпатах, юго-восточных областях и на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра - 15-25 м/с.
Наталка Диденко говорила, что усиление похолодания в Украине будет уже с 24 ноября.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в течение недели будет переменчивой во всех регионах. Погодные условия будут неустойчивыми, с осадками и перепадами температур.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
