Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Водителя могут оштрафовать по статье 121 КУоАП за "серьезные технические неисправности".

Главные правила перехода на зимние шины

Что нужно знать о сезонных шинах

Когда устанавливать зимнюю резину в Украине

С началом октября для автомобилистов наступает период, когда стоит переходить на зимние шины. Сезонные типы покрышек созданы для того, чтобы обеспечивать надлежащее сцепление с дорогой в разных температурных условиях. Когда воздух холодает, летняя резина теряет свои свойства, поэтому авто следует "переобувать" на зимний комплект, объясняет Главред со ссылкой на экспертов УНИАН.

Каждый водитель должен ориентироваться, в какой момент необходимо устанавливать зимние шины. Несмотря на отсутствие конкретных дат в законодательстве, использование покрышек, не соответствующих сезону, может расцениваться как нарушение ПДД и привести к штрафам.

Почему важно менять резину?

Шины для разных сезонов отличаются составом материала, глубиной и характером протектора. Вся эта разница нужна, чтобы автомобиль вел себя стабильно при определенных погодных условиях. Понимание, когда именно стоит перейти на зимнюю резину, гарантирует водителю лучший контроль над автомобилем.

Летние шины изготовлены из более жесткой смеси, которая хорошо держится на горячем асфальте и имеет неглубокие каналы для отвода воды. Зимние, наоборот, созданы из более мягкого материала, который не затвердевает на морозе, а более глубокий рельеф протектора помогает удерживать сцепление на льду и снегу.

Когда по закону Украины нужно устанавливать зимнюю резину?

В нормативных актах нет фиксированного периода, когда нужно менять покрышки. Однако в пункте 31 ПДД отмечено, что шины должны соответствовать погоде и состоянию дорожного покрытия.

Несмотря на то, что государство не устанавливает четких сроков, водителя все равно могут наказать. Согласно статье 121 Кодекса об админправонарушениях, авто с техническими неисправностями, к которым могут отнести и "неправильные" шины, влечет за собой:

штраф в 340 грн за первое нарушение;

повторное может закончиться лишением прав на 3-6 месяцев;

риск попасть в аварию на неподходящей резине существенно возрастает.

В Верховной Раде рассматривают законопроект №43734, предлагающий официально наказывать за шины не по сезону. Документ еще не принят, но в случае его принятия первое нарушение будет караться штрафом в 1700 грн, а повторное 3400-8500 грн и возможным изъятием прав на срок 3-6 месяцев.

Когда стоит "переобуваться", ориентируясь на погоду?

Смена резины важна не только из-за возможных взысканий - это вопрос личной безопасности. Летние шины в холоде начинают скользить, что увеличивает тормозной путь и делает поведение автомобиля менее предсказуемым. А сезонные покрышки изнашиваются медленнее, что также помогает экономить.

Всегда стоит перейти на зимние шины, когда среднесуточная температура падает до +6...+7 °C, а ночью фиксируются заморозки. Чаще всего оптимальным периодом считается именно середина октября, когда дорога уже охлажденная и скользкая, особенно в утренние часы.

Если планируете поездку за границу, предварительно проверьте правила страны назначения. Во многих европейских государствах зимние шины обязательны до 1 декабря, и несоблюдение требований может привести к значительным штрафам.

