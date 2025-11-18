Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

Даяна Швец
18 ноября 2025, 10:04
150
Если к ситуации добавятся морозы, отключения станут более длительными.
Сколько продлятся отключения света: в 'Укрэнерго' дали прогноз на зиму
Что происходит в энергосистеме Украины сейчас / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему графики отключений становятся круглосуточными
  • Выдержит ли энергосистема морозы и новые удары
  • Почему у части городов свет есть, а в других - отключения

Риски для украинской энергосистемы следующей зимой 2025-2026 годов остаются высокими из-за продолжения российских атак. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в разговоре с РБК-Украина.

Какая ситуация в энергосистеме Украины сейчас?

По словам Зайченко, все начиналось с с ограничений для промышленности, а сейчас в Украине действуют уже три, или в отдельные часы - четыре очереди вынужденных графиков почасовых отключений для населения.

видео дня

"Если две недели назад графики для промышленности были только с 06 до 22 часов, сейчас они круглосуточные. И только промышленные предприятия, которые имеют собственную генерацию или импорт, продолжают работать полноценно. А остальные - функционируют с ограниченным уровнем потребления. Следующий шаг - графики почасовых отключений для юридических лиц и бытовых потребителей. Но население сейчас на самом деле потребляет больше всего", - говорит Зайченко,

Более того, если к нынешней ситуации с энергетикой добавятся еще морозы, то отключения станут более длительными. Однако Зайченко успокаивает, что Украина готова к различным сценариям.

"Мы проводили тренировки в различных ситуациях, испытали различные механизмы балансировки энергосистемы. И путем аварийной помощи, когда есть возможность провести ее по территории Украины (с запада на восток - ред.), и путем увеличения импорта. Если это не работает - мы начинаем регулировать поставки для потребителей. Речь идет об аварийных обесточиваниях, графиках почасовых отключений", - говорит он.

Как долго и в каких объемах будут действовать графики отключений?

Отвечая на вопрос, насколько долго могут действовать графики, Зайченко успокоил украинцев, что изменения могут происходить и в положительную сторону, ведь все работают над восстановлением энергообъектов, есть только вопрос времени.

К сожалению, нельзя исключать, что графики будут действовать в разном объеме, но всю зиму.

"Потенциально - это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - заявил он.

Что известно об отключении света в Киеве?

Комментируя довольно сложную ситуацию в столице, Зайченко заверил, что в Киеве обстановка сейчас такая же, как и во всех других регионах Украины.

"Правда, легче, чем в приграничных и прифронтовых областях, но в целом - похожая. Был даже период, когда именно в Киеве было тяжелее всего. Это когда произошел удар по киевским объектам генерации (начало октября 2025 г.- ред.). И именно тогда дней 5 было тяжелее всего. Сейчас Киев - в такой же ситуации, как другие регионы, в которых применяются отключения", - говорит он.

Виталий Зайченко советует экономить энергоресурсы, ведь, по его словам, "мы находимся явно не в той ситуации, когда у нас всего в избытке".

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Почему в некоторых городах есть отключения света, а в других нет?

Глава правления НЭК "Укрэнерго" объясняет, что все зависит от того, куда было попадание по нашим сетям. Если повреждена или уничтожена подстанция, расположенная ближе к Востоку страны, это автоматически означает, что более западные регионы будут иметь лучшую ситуацию с электроэнергией.

Он также добавил, что основным источником генерации сейчас являются атомные электростанции, большинство из которых находится на Западе Украины.

"Обусловленная российскими обстрелами проблема дефицита мощности в энергосистеме создает необходимость подпитки пострадавших от российских атак регионов от объектов генерации, расположенных в других областях. Но, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Следовательно, возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены", - объясняет он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
​ Генерация электроэнергии в Украине / Главред-инфографика ​

Как результат, для того, чтобы частично уменьшить нагрузку на магистральные электросети, необходимо вводить ограничения на передачу электроэнергии от объектов генерации в те регионы, где ощущается дефицит мощности.

"При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены", - заявил Зайченко.

Как Украина минимизирует вероятность отключений света?

Также председатель правления НЭК "Укрэнерго" раскрыл, что делает Украина, чтобы снизить риски потери электроэнергии:

  • Автотрансформаторы защищаются прочными бетонными конструкциями.
  • Релейные залы и щиты управления подстанций переносят под землю для максимальной защиты.
  • Строятся подземные бункеры, в которые прячется критическое оборудование управления.
  • Внедряется многоуровневый комплекс защиты: первый уровень, второй уровень и уровень "2+" (опускание под землю релейного зала, подземная установка щита управления подстанцией и создание подземных бункеров для дополнительной защиты).
  • Дополнительно работает активная защита, которую обеспечивают Вооруженные силы Украины.

Отключение света в Украине - что известно

Главред опубликовал графики отключения света в Украине на 18 ноября. Также объяснялось, где можно найти актуальные графики отключения света и какова ориентировочная продолжительность плановых отключений.

Также отмечалось, что Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко раскрыл, как изменятся графики отключений.

По словам экономиста и исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине цены повышаются даже без влияния блэкаутов. Однако перебои с электроэнергией могут осложнить правительственные планы, направленные на сдерживание инфляции.

Больше экономических новостей:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине тарифы на электроэнергию Укрэнерго отключения Киевоблэнерго веерные отключения новости Украины рынок электроэнергии отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

11:27Политика
В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

11:06Мир
Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

10:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Последние новости

11:27

Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

11:24

Пять знаков зодиака, которые любят сплетничать и невероятно любопытны

11:16

Как морозы повлияют на отключения: в Укрэнерго предупредили о самых сложных сценариях

11:11

"Враг внутренний": в Одессе вандалы разгромили уникальный музей

11:08

Как правильно отбивать мясо на биточки: секрет, о котором почти никто не знает

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
11:06

В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

11:01

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

10:41

Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решенииВидео

10:36

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

Реклама
10:34

Он имел два имени: как еще можно называть Богдана ХмельницкогоВидео

10:04

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

09:30

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

09:12

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

Реклама
06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

Реклама
22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять