Сколько продлятся отключения света: в 'Укрэнерго' дали прогноз на зиму

Если к ситуации добавятся морозы, отключения станут более длительными.

https://glavred.info/ukraine/skolko-prodlyatsya-otklyucheniya-sveta-v-ukrenergo-dali-prognoz-na-zimu-10716425.html Ссылка скопирована

Что происходит в энергосистеме Украины сейчас / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему графики отключений становятся круглосуточными

Выдержит ли энергосистема морозы и новые удары

Почему у части городов свет есть, а в других - отключения

Риски для украинской энергосистемы следующей зимой 2025-2026 годов остаются высокими из-за продолжения российских атак. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в разговоре с РБК-Украина.

Какая ситуация в энергосистеме Украины сейчас?

По словам Зайченко, все начиналось с с ограничений для промышленности, а сейчас в Украине действуют уже три, или в отдельные часы - четыре очереди вынужденных графиков почасовых отключений для населения.

видео дня

"Если две недели назад графики для промышленности были только с 06 до 22 часов, сейчас они круглосуточные. И только промышленные предприятия, которые имеют собственную генерацию или импорт, продолжают работать полноценно. А остальные - функционируют с ограниченным уровнем потребления. Следующий шаг - графики почасовых отключений для юридических лиц и бытовых потребителей. Но население сейчас на самом деле потребляет больше всего", - говорит Зайченко,

Более того, если к нынешней ситуации с энергетикой добавятся еще морозы, то отключения станут более длительными. Однако Зайченко успокаивает, что Украина готова к различным сценариям.

"Мы проводили тренировки в различных ситуациях, испытали различные механизмы балансировки энергосистемы. И путем аварийной помощи, когда есть возможность провести ее по территории Украины (с запада на восток - ред.), и путем увеличения импорта. Если это не работает - мы начинаем регулировать поставки для потребителей. Речь идет об аварийных обесточиваниях, графиках почасовых отключений", - говорит он.

Как долго и в каких объемах будут действовать графики отключений?

Отвечая на вопрос, насколько долго могут действовать графики, Зайченко успокоил украинцев, что изменения могут происходить и в положительную сторону, ведь все работают над восстановлением энергообъектов, есть только вопрос времени.

К сожалению, нельзя исключать, что графики будут действовать в разном объеме, но всю зиму.

"Потенциально - это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - заявил он.

Что известно об отключении света в Киеве?

Комментируя довольно сложную ситуацию в столице, Зайченко заверил, что в Киеве обстановка сейчас такая же, как и во всех других регионах Украины.

"Правда, легче, чем в приграничных и прифронтовых областях, но в целом - похожая. Был даже период, когда именно в Киеве было тяжелее всего. Это когда произошел удар по киевским объектам генерации (начало октября 2025 г.- ред.). И именно тогда дней 5 было тяжелее всего. Сейчас Киев - в такой же ситуации, как другие регионы, в которых применяются отключения", - говорит он.

Виталий Зайченко советует экономить энергоресурсы, ведь, по его словам, "мы находимся явно не в той ситуации, когда у нас всего в избытке".

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Почему в некоторых городах есть отключения света, а в других нет?

Глава правления НЭК "Укрэнерго" объясняет, что все зависит от того, куда было попадание по нашим сетям. Если повреждена или уничтожена подстанция, расположенная ближе к Востоку страны, это автоматически означает, что более западные регионы будут иметь лучшую ситуацию с электроэнергией.

Он также добавил, что основным источником генерации сейчас являются атомные электростанции, большинство из которых находится на Западе Украины.

"Обусловленная российскими обстрелами проблема дефицита мощности в энергосистеме создает необходимость подпитки пострадавших от российских атак регионов от объектов генерации, расположенных в других областях. Но, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Следовательно, возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены", - объясняет он.

​ Генерация электроэнергии в Украине / Главред-инфографика ​

Как результат, для того, чтобы частично уменьшить нагрузку на магистральные электросети, необходимо вводить ограничения на передачу электроэнергии от объектов генерации в те регионы, где ощущается дефицит мощности.

"При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены", - заявил Зайченко.

Как Украина минимизирует вероятность отключений света?

Также председатель правления НЭК "Укрэнерго" раскрыл, что делает Украина, чтобы снизить риски потери электроэнергии:

Автотрансформаторы защищаются прочными бетонными конструкциями.

Релейные залы и щиты управления подстанций переносят под землю для максимальной защиты.

Строятся подземные бункеры, в которые прячется критическое оборудование управления.

Внедряется многоуровневый комплекс защиты: первый уровень, второй уровень и уровень "2+" (опускание под землю релейного зала, подземная установка щита управления подстанцией и создание подземных бункеров для дополнительной защиты).

Дополнительно работает активная защита, которую обеспечивают Вооруженные силы Украины.

Отключение света в Украине - что известно

Главред опубликовал графики отключения света в Украине на 18 ноября. Также объяснялось, где можно найти актуальные графики отключения света и какова ориентировочная продолжительность плановых отключений.

Также отмечалось, что Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко раскрыл, как изменятся графики отключений.

По словам экономиста и исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине цены повышаются даже без влияния блэкаутов. Однако перебои с электроэнергией могут осложнить правительственные планы, направленные на сдерживание инфляции.

Больше экономических новостей:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред