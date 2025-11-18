Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

Заготовки изготавливаются исключительно по государственному заказу России, которая является единственным покупателем продукции у режима Лукашенко.

https://glavred.info/world/belarus-i-rf-zapustili-novuyu-taynuyu-shemu-dw-raskryli-opasnost-dlya-ukrainy-10716407.html Ссылка скопирована

РФ помогает Беларуси неожиданным способом / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное:

Китай обеспечил Беларусь мощностями для производства боеприпасов для России

Минск штампует полмиллиона снарядов в год благодаря китайскому оборудованию

Китайская сторона способствовала тому, что Беларусь смогла развернуть массовое производство примерно полмиллиона корпусов для артиллерийских боеприпасов. Важным нюансом является то, что они в дальнейшем предназначаются для нужд российской армии. Об этом сообщил общественный представитель объединения бывших белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик, цитирует DW.

Как утверждает Купрейчик, речь идет о годовом объеме изготовления. По его словам, одно из белорусских предприятий способно выпускать не менее полумиллиона таких боеприпасных корпусов.

видео дня

Он подчеркнул: "Китай помог белорусскому режиму наладить производство 240 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 240 тысяч 122-миллиметровых ракет для российской системы ГРАД. Это данные за год. Таким образом на одном белорусском предприятии производится минимум полмиллиона снарядов".

Купрейчик отдельно пояснил, что речь идет не о полноценных боеприпасах, а лишь о металлических корпусах без взрывчатых веществ внутри.

Он считает, что режим Лукашенко пока не способен самостоятельно изготавливать взрывчатку, поскольку в стране отсутствуют соответствующие производственные мощности. Поэтому предприятия ограничиваются выпуском пустых оболочек.

"Поэтому производят болванки, то есть пустой снаряд", - добавил он.

​ Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Представитель BelPol подчеркнул, что возможность наладить такое производство появилась благодаря поставленной Китаем технологической линии. По его словам, для монтажа оборудования Пекин отправил в Беларусь группу из десяти инженеров.

"Интересно, что белорусские инженеры не смогли сами установить эту линию по производству боеприпасов. Для этого Китай направил в Беларусь десять своих инженеров, которые установили ее", - отметил Купрейчик.

Более того, по его информации, на двух белорусских предприятиях до сих пор работают специалисты из Китая, которые контролируют работу оборудования, что свидетельствует об особой заинтересованности Пекина в этом проекте.

Купрейчик также подчеркнул, что все изготовленные заготовки поставляются исключительно по заказу России.

"Это единственный ныне покупатель, у режима Лукашенко нет альтернативы", - резюмировал представитель BelPol.

Как надо действовать Украине, чтобы нейтрализовать угрозу от Беларуси - мнение эксперта

Не секрет, что сотрудничество между военными РБ и РФ является постоянным и включает регулярные совместные учения, поэтому надо постоянно "держать руку на пульсе".

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук критически важным является то, как украинская разведка отслеживает перемещение российских подразделений во время военных учений и после их завершения.

Он напомнил, что в 2021 году российские войска уже размещались на территории Беларуси по аналогичной схеме.

"Тогда Владимира Путина и его марионеток спрашивали, почему эти группировки не выводятся из районов учений в пункты постоянной дислокации. Сергей Шойгу обещал, что после отдыха так и произойдет, но это была ложь и никто никуда не отправлялся", - отметил он в эфире 24 Канала.

Угроза со стороны Беларуси для Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что со стороны Беларуси есть российская угроза и Украина об этом знает. По его словам, на РФ нужно давить, чтобы гарантировать безопасность.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заверил, что Киев постоянно следит за российско-белорусскими маневрами и понимает, что происходит.

А вот глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что пока Беларусь не намерена предпринимать никаких шагов в отношении Украины. Более того, по его словам, даже Александр Лукашенко категорически против подобных действий.

Больше важных новостей:

Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред