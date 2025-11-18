Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

Даяна Швец
18 ноября 2025, 08:36
1164
Заготовки изготавливаются исключительно по государственному заказу России, которая является единственным покупателем продукции у режима Лукашенко.
Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины
РФ помогает Беларуси неожиданным способом / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное:

  • Китай обеспечил Беларусь мощностями для производства боеприпасов для России
  • Минск штампует полмиллиона снарядов в год благодаря китайскому оборудованию

Китайская сторона способствовала тому, что Беларусь смогла развернуть массовое производство примерно полмиллиона корпусов для артиллерийских боеприпасов. Важным нюансом является то, что они в дальнейшем предназначаются для нужд российской армии. Об этом сообщил общественный представитель объединения бывших белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик, цитирует DW.

Как утверждает Купрейчик, речь идет о годовом объеме изготовления. По его словам, одно из белорусских предприятий способно выпускать не менее полумиллиона таких боеприпасных корпусов.

видео дня

Он подчеркнул: "Китай помог белорусскому режиму наладить производство 240 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 240 тысяч 122-миллиметровых ракет для российской системы ГРАД. Это данные за год. Таким образом на одном белорусском предприятии производится минимум полмиллиона снарядов".

Купрейчик отдельно пояснил, что речь идет не о полноценных боеприпасах, а лишь о металлических корпусах без взрывчатых веществ внутри.

Он считает, что режим Лукашенко пока не способен самостоятельно изготавливать взрывчатку, поскольку в стране отсутствуют соответствующие производственные мощности. Поэтому предприятия ограничиваются выпуском пустых оболочек.

"Поэтому производят болванки, то есть пустой снаряд", - добавил он.

Китай инфографика
​ Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Представитель BelPol подчеркнул, что возможность наладить такое производство появилась благодаря поставленной Китаем технологической линии. По его словам, для монтажа оборудования Пекин отправил в Беларусь группу из десяти инженеров.

"Интересно, что белорусские инженеры не смогли сами установить эту линию по производству боеприпасов. Для этого Китай направил в Беларусь десять своих инженеров, которые установили ее", - отметил Купрейчик.

Более того, по его информации, на двух белорусских предприятиях до сих пор работают специалисты из Китая, которые контролируют работу оборудования, что свидетельствует об особой заинтересованности Пекина в этом проекте.

Купрейчик также подчеркнул, что все изготовленные заготовки поставляются исключительно по заказу России.

"Это единственный ныне покупатель, у режима Лукашенко нет альтернативы", - резюмировал представитель BelPol.

Как надо действовать Украине, чтобы нейтрализовать угрозу от Беларуси - мнение эксперта

Не секрет, что сотрудничество между военными РБ и РФ является постоянным и включает регулярные совместные учения, поэтому надо постоянно "держать руку на пульсе".

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук критически важным является то, как украинская разведка отслеживает перемещение российских подразделений во время военных учений и после их завершения.

Он напомнил, что в 2021 году российские войска уже размещались на территории Беларуси по аналогичной схеме.

"Тогда Владимира Путина и его марионеток спрашивали, почему эти группировки не выводятся из районов учений в пункты постоянной дислокации. Сергей Шойгу обещал, что после отдыха так и произойдет, но это была ложь и никто никуда не отправлялся", - отметил он в эфире 24 Канала.

Угроза со стороны Беларуси для Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что со стороны Беларуси есть российская угроза и Украина об этом знает. По его словам, на РФ нужно давить, чтобы гарантировать безопасность.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заверил, что Киев постоянно следит за российско-белорусскими маневрами и понимает, что происходит.

А вот глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что пока Беларусь не намерена предпринимать никаких шагов в отношении Украины. Более того, по его словам, даже Александр Лукашенко категорически против подобных действий.

Больше важных новостей:

Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Си Цзиньпин Пекин Владимир Путин военная помощь новости Беларуси новости Китая война России и Украины боеприпасы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

10:04Украина
Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:12Фронт
Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Последние новости

11:01

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

10:41

Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решенииВидео

10:36

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

10:34

Он имел два имени: как еще можно называть Богдана ХмельницкогоВидео

10:04

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
09:48

"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

09:30

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

09:12

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Реклама
03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

Реклама
20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять