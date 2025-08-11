Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Андрей Ганчук
11 августа 2025, 17:40
114
Украина следит за российско-белорусскими маневрами и понимает, что происходит, сказал Андрей Коваленко.
Беларусь, ВСУ
Военной угрозы из Беларуси пока нет - СНБО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Главное:

  • Украина наблюдает за учениями РФ и Беларуси
  • Киев понимает, сколько военных в Беларуси
  • Пока угрозы для Украины нет

Украина наблюдает за совместными учениями страны-оккупанта России и Беларуси. Киев понимает, сколько россиян сосредоточено в белорусской республике, на сегодня военных угроз оттуда нет. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ситуация вокруг учений в Беларуси под контролем

Как сообщил он в своем Telegram-канале, обстановка вокруг учений Запад-2025 в Беларусь под контролем.

видео дня

"Видим, сколько русских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет", - отметил Коваленко.

Также Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия намерена "информационно качать" эту тему.

Что известно об учениях Запад-2025

Учения Запад-2025 – совместные российско-белорусские военные учения, которые запланированы на сентябрь. Ожидается, что в них поучаствуют более 13 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин говорил, что основные маневры, мол, перенесены вглубь белорусской территории от западных границ для "снижения напряженности в регионе".

армия Беларуси инфографика
Кратко об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Военные учения России и Беларуси – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Государственной пограничной службе Украины ранее заявили, что в сентябре угроза из Беларуси будет расти на фоне российско-белорусских учений. Пока на границе скопления вражеских войск не фиксируется.

Беларусь не собирается предпринимать никаких шагов против Украины, Лукашенко против, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Однако нужно сохранять бдительность, чтобы избежать неожиданностей.

В Беларуси появилась техника с загадочными знаками в виде квадратов, что указывает на передвижение там российских военных. В ЦПД при СНБО подчеркнули, что военных угроз Украине на данный момент нет.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России военные учения новости Беларуси война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

18:00Мир
Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:43Украина
Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Последние новости

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

Реклама
17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Реклама
14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

Реклама
10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять