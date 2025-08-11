Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Украина следит за российско-белорусскими маневрами и понимает, что происходит, сказал Андрей Коваленко.

Военной угрозы из Беларуси пока нет - СНБО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Украина наблюдает за учениями РФ и Беларуси

Киев понимает, сколько военных в Беларуси

Пока угрозы для Украины нет

Украина наблюдает за совместными учениями страны-оккупанта России и Беларуси. Киев понимает, сколько россиян сосредоточено в белорусской республике, на сегодня военных угроз оттуда нет. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ситуация вокруг учений в Беларуси под контролем

Как сообщил он в своем Telegram-канале, обстановка вокруг учений Запад-2025 в Беларусь под контролем.

"Видим, сколько русских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет", - отметил Коваленко.

Также Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия намерена "информационно качать" эту тему.

Что известно об учениях Запад-2025

Учения Запад-2025 – совместные российско-белорусские военные учения, которые запланированы на сентябрь. Ожидается, что в них поучаствуют более 13 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин говорил, что основные маневры, мол, перенесены вглубь белорусской территории от западных границ для "снижения напряженности в регионе".

Кратко об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в Государственной пограничной службе Украины ранее заявили, что в сентябре угроза из Беларуси будет расти на фоне российско-белорусских учений. Пока на границе скопления вражеских войск не фиксируется.

Беларусь не собирается предпринимать никаких шагов против Украины, Лукашенко против, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Однако нужно сохранять бдительность, чтобы избежать неожиданностей.

В Беларуси появилась техника с загадочными знаками в виде квадратов, что указывает на передвижение там российских военных. В ЦПД при СНБО подчеркнули, что военных угроз Украине на данный момент нет.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

