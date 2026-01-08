Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера – "АТЕШ"

Саботажи происходят, когда техника нужна для выхода в акваторию Днепра.

Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, DeepState

Командование ВС РФ подозревает своих подчиненных в порче техники

Экипажи катеров ломают собственные борта намеренно

Российские военные на Херсонском направлении намеренно портят свои катера. Саботажи происходят, когда техника нужна для выхода в акваторию Днепра. О вероятном саботаже оккупантов в Херсонской области рассказало 8 января в Telegram партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на агентов среди военнослужащих 92 бригады речных катеров ВС РФ.

Российские военные рассказали партизанам, что командование ВС РФ подозревает собственных подчиненных в умышленной порче техники.

Указанная бригада входит в состав воссозданной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту РФ.

"Интересно, что техника отказывает именно тогда, когда она больше всего нужна для выхода в акваторию Днепра. Контрразведка РФ уже не верит в обычный износ и лихорадочно ищет тех, кто помогает моторам "заснуть", а проводке - "самовозгораться"", - рассказали в "АТЕШ".

По данным партизан, российское командование подозревает экипажи катеров в том, что они ломают собственные борта намеренно, чтобы не стать мишенями для Сил обороны Украины.

"Мы в "АТЕШ" лишь наблюдаем за этим процессом... и иногда подсказываем, где именно техника наиболее "уязвима". То, что оккупанты считают саботажем из-за страха, мы называем профессиональной подготовкой к "длительному ремонту"", - отметили представители партизанского движения.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Способность армии РФ наступать на фронте - оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году.

По его словам, задача ВСУ - максимально истощить врага, ведь когда страна не может держать оборону, она начинает отступать.

"Россия показала себя как страну, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Сейчас Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, командиры оккупационной армии России на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на смертельный штурм.

Напомним, армия РФ пытается прорваться к Константиновке, что в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

Кроме того, российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумской и Харьковской областей.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

