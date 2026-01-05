Укр
РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

Инна Ковенько
5 января 2026, 14:01
Оккупанты наиболее активно давят на приграничные территории Сумщины и Харьковщины.
РФ пытается расширить фронт на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины
РФ пытается расширить фронт на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, ГПСУ

Коротко:

  • Армия РФ пытается расширить зоны боев на приграничье Украины
  • Наиболее активно враг давит на Волчанском направлении Харьковской области
  • На Сумщине оккупанты хотят прорваться вблизи Хотинской и Юнаковской общин

Российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины.

Наиболее активно враг давит на Волчанском направлении Харьковской области и Хотинской и Юнаковской общинах на Сумщине. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Он добавил, что пограничные подразделения также отражают российские атаки на Покровском, Лиманском, Краматорском и Купянском направлениях.

"Что касается линии госграницы, то такие наиболее активные участки, где противник пытается расширить зону боев по территории Украины - это Хотинская и Юнаковская громады в пределах Сумской области, попытка расширить зону боев по Краснопольской громаде - по населенному пункту Грабовское. А если говорить о Харьковской области, то это Волчанское направление, а также направления населенных пунктов Сотницкий Казачок и Двуречанское", - сказал Демченко.

По его словам, на этих направлениях оккупанты применяют малые штурмовые группы, техника не используется.

Демченко отметил, что сейчас российские войска не имеют успеха в попытках продвинуться вглубь территории Украины и несут значительные потери.

Почему враг активно давит на Купянск на Харьковщине - мнение эксперта

Инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслав Федорченко заявил, что захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь в Харьков и тыл украинских подразделений на Донбассе.

"Это в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум дверям. Первая дверь - это Харьков, а вторая - непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", - пояснил Федорченко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия РФ пытается прорваться к Константиновке, что в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

Кроме того, по словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, Покровское направление остается наиболее напряженным участком фронта. Армия РФ пытается расширить зону боев в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда. По словам эксперта, несмотря на заявления россиян о полном контроле над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска.

Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что в Купянске остается менее 100 российских оккупантов. При этом, захватчики активно перегруппировываются, вероятно, для нового наступления.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

