РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

- Армия РФ пытается расширить зоны боев на приграничье Украины
- Наиболее активно враг давит на Волчанском направлении Харьковской области
- На Сумщине оккупанты хотят прорваться вблизи Хотинской и Юнаковской общин
Российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины.
Наиболее активно враг давит на Волчанском направлении Харьковской области и Хотинской и Юнаковской общинах на Сумщине. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Он добавил, что пограничные подразделения также отражают российские атаки на Покровском, Лиманском, Краматорском и Купянском направлениях.
"Что касается линии госграницы, то такие наиболее активные участки, где противник пытается расширить зону боев по территории Украины - это Хотинская и Юнаковская громады в пределах Сумской области, попытка расширить зону боев по Краснопольской громаде - по населенному пункту Грабовское. А если говорить о Харьковской области, то это Волчанское направление, а также направления населенных пунктов Сотницкий Казачок и Двуречанское", - сказал Демченко.
По его словам, на этих направлениях оккупанты применяют малые штурмовые группы, техника не используется.
Демченко отметил, что сейчас российские войска не имеют успеха в попытках продвинуться вглубь территории Украины и несут значительные потери.
Почему враг активно давит на Купянск на Харьковщине - мнение эксперта
Инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслав Федорченко заявил, что захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь в Харьков и тыл украинских подразделений на Донбассе.
"Это в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум дверям. Первая дверь - это Харьков, а вторая - непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", - пояснил Федорченко.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, армия РФ пытается прорваться к Константиновке, что в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.
Кроме того, по словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, Покровское направление остается наиболее напряженным участком фронта. Армия РФ пытается расширить зону боев в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда. По словам эксперта, несмотря на заявления россиян о полном контроле над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска.
Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что в Купянске остается менее 100 российских оккупантов. При этом, захватчики активно перегруппировываются, вероятно, для нового наступления.
