РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

Марина Фурман
4 января 2026, 12:41
Российское командование поставило себе цель захватить Купянск до февраля текущего года.
Враг активно готовится к новым штурмам / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Основное:

  • РФ готовит новое наступление на Купянск
  • Враг активно перегруппировывается на этом отрезке фронта

В Купянске остается менее 100 российских оккупантов. При этом, захватчики активно перегруппировываются, вероятно, для нового наступления. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала.

"Последние несколько дней вообще там скорее у россиян больше перегруппировка идет, чем какие-то активные действия. Может, бухают на новогодние праздники, но немного меньше боестолкновений, чем было, и, соответственно, и статистика потерь немного меньше, чем была. Но мы видим, что готовятся, что очень скоро оживятся", - сказал Трегубов в комментарии "Суспільному".

По его словам, сотня оккупантов находится в полном окружении. Враг имеет проблемы со снабжением даже с воздуха.

Трегубов подчеркнул, что российское командование в очередной раз поставило своей армии дедлайны по захвату города. Следовательно, оккупанты хотят взять под свой контроль Купянск до февраля.

Именно поэтому войска РФ активно перебрасывают подразделения на северном направлении, пытаясь снова проникнуть и закрепиться в пределах города.

"У противника есть одна большая амбиция - захват Славянско-Краматорской агломерации. Любые выходы на нее, с любой стороны важны для врага. Поэтому армия РФ пытается рваться со всех сторон, с которых она теоретически может подойти к этой агломерации, которая является ключевым пунктом для обороны всего северного Донбасса", - отметил Трегубов.

Почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск - мнение эксперта

Инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслав Федорченко заявил, что захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь к Харькову и тылу украинских подразделений на Донбассе.

"Это в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум дверям. Первая дверь - это Харьков, а вторая - непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", - объяснил Федорченко.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно партизаны сообщили, что командиры оккупационной армии страны-агрессора России на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на смертельный штурм.

Напомним, Главред писал, что в Донецкой области враг имеет продвижение в районе села Предтечино Краматорского района, которое расположено южнее Часового Яра.

Тем временем спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

