Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

Виталий Кирсанов
4 января 2026, 10:31
Хотя продвижение оккупантов в Украине было медленным и трудным, все же в 2025-м они захватили больше территории, чем в предыдущие годы.
Путин перед сложным выбором
Путин перед сложным выбором / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Кратко:

  • Москва надеется на провал этих переговоров и начало следующих
  • Шансов, что Украина отдаст Донбасс, мало

Российский диктатор Владимир Путин оказался перед сложным выбором: продолжать войну, рискуя экономическим истощением, внутренним недовольством и политическими потрясениями накануне парламентских выборов, или же делать ставку на мирные переговоры, которые зависят от ненадежных внешних игроков и могут не принести желаемого для Кремля результата. Об этом на страницах The Times пишет Марк Галеотти - один из ведущих мировых экспертов по российской преступности и безопасности.

По его мнению, новогоднее обращение кремлевского правителя было чрезвычайно пресным и почти не содержало ни оговорок, ни заверений относительно будущего.

"Вероятно, он не хотел давать обещаний, которые могут обернуться против него. Ведь 2026 год одновременно и обещает возможное мирное соглашение по Украине на условиях, близких к его пожеланиям, и несет серьезные угрозы - а Путин, как известно, рисковать не любит", - пишет Галеотти.

Он напомнил, что хотя продвижение оккупантов в Украине было медленным и трудным, все же в 2025-м они захватили больше территории, чем в предыдущие годы. Если в 2023 году это было менее 600 кв. км, то в 2024-м это количество выросло до более 3000, а в 2025-м - до 4500-5000. Кроме того, снизилось соотношение потерь России к захваченной территории.

"Частично это объясняется адаптацией российской армии: она догнала украинские инновации в использовании дронов и начала применять их массово, активно использует планерные бомбы для ударов на дальнее расстояние, а также тактику просачивания на земле, заставляя защитников отступать", - отметил автор статьи.

Москва надеется на провал этих переговоров и начало следующих

Он считает, что в своих отчетах россияне, безусловно, преувеличивают собственные успехи, но когда Путин отказывается от мирных переговоров, потому что считает, что способен достичь целей путем дальнейшей войны, он, вероятно, говорит серьезно. В Москве ожидают, что нынешние переговоры провалятся, но в конце весны может начаться новый раунд.

Среди проблем, которые есть у России, Галеотти называет способность пополнять армию добровольцами. Как известно, она зависит от приходящей в упадок экономики. А переход к массовому использованию срочников грозит огромными политическими рисками, тем более накануне парламентских выборов 2026 года.

"Кремль, конечно, их сфальсифицирует, но на фоне роста националистической и популистской критики Путин остерегается слишком сильно давить на уставшее население", - говорится в сообщении.

Также, по словам обозревателя, диктатор, вероятно, теряет веру в нынешний мирный процесс, который зашел в тупик из-за вопроса территориальных уступок и гарантий безопасности. Ведь россияне, хоть и ценят желание президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой, однако понимают, что у него есть собственная повестка дня.

"Иногда наши интересы совпадают, но мы прекрасно знаем, что со временем они разойдутся", - сказал автору российский дипломат в отставке.

Шансов, что Украина отдаст Донбасс, мало

Галеотти считает, что Путин сейчас будет пытаться задабривать Трампа в надежде на выгодную для себя сделку, однако шансов, что Украина согласится отдать остальной Донбасс, как того требует Кремль, мало. Более того, без четких гарантий безопасности Украина не имеет другого выбора, как продолжать борьбу.

Впрочем, в российских кругах верят, что после нескольких месяцев дальнейшего продвижения Киев весной снова сядет за стол переговоров, уже с большей готовностью к компромиссам. Но это снова означает зависимость от Трампа и риск затягивания переговоров накануне выборов в Думу. Ведь, считает обозреватель, это усилит националистов, которые уже сейчас обвиняют Путина в недостаточной решительности.

"Альтернатива - сделать ставку на военный путь. Это кажется более безопасным: есть импульс на фронте, националисты довольны, а зависимости от "коварных американцев" нет. Но это тоже азартная игра. Ухудшение экономики ударит по набору в армию: если потери останутся высокими, а добровольцы закончатся, придется привлекать срочников или резервистов. Это будет болезненно, а на фоне падения уровня жизни популистский вызов только усилится", - пишет автор.

И хотя, по его словам, выборы в Думу будут сфальсифицированы под нужный Кремлю результат, но чем очевиднее фальсификация, тем больше риск протестов. Здесь Галеотти вспоминает урок 2011-2013 годов, когда массовые акции стали крупнейшими со времен распада СССР.

"Путин надеялся обойтись минимальным использованием "административного ресурса" и пойти на выборы с лозунгом "мы победили". Это еще возможно, но не гарантировано", - заявил один из инсайдеров.

Обозреватель считает, что проблема Путина заключается как раз в том, что он не любит рисковать, мол, в 2026 году все зависит от того, какой путь он посчитает самым безопасным.

Готов ли Путин завершить войну

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур говорил, что Путин в целом заинтересован в прекращении огня, чтобы реализовать часть своих целей уже не военными, а дипломатическими методами.

Он подчеркнул, что России нужна передышка - и экономическая, и военная. Но российский диктатор готов к прекращению огня только на собственных условиях.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, генерал, бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес говорил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть.

Доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц заявлял, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель.

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:52Украина
Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

11:44Синоптик
В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

11:21Украина
