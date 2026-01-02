Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

Даже возможное прекращение огня не будет означать мира: 2026 год может стать лишь паузой перед новым этапом российской агрессии, считает дипломат.

https://glavred.info/interview/reshenie-v-karmane-putina-shamshur-o-tom-zhdat-li-zaversheniya-voyny-v-2026-godu-10728791.html Ссылка скопирована

Переговорный процесс имеет смысл только при условии, что Путин будет ослаблен - Олег Шамшур / Коллаж Главред

В конце 2025 годазазакрытыми дверями делегации Украины, США и Европы обсуждали планы прекращения огня и искали "окно возможностей" для переговоров со страной-агрессором Россией. Однако, несмотря на усилия мировой дипломатии, россияне ищут лазейки для продолжения войны.

В интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал, почему инициативы Трампа не ведут к справедливому миру, ждать ли прекращения огня в 2026 году, и какую роль в этом играют США, Европа и Китай.

Как бы вы оценили переговорные процессы, которые происходили в конце 2025 года?

видео дня

Активизация всех процессов, разумеется, была связана с появлением 28 пунктов мирного плана Трампа. И, кстати, все это появилось и закрутилось из-за решения самого Трампа, который после встречи с президентом Зеленским передал Уиткоффу, что чувствует: все может пойти по "сценарию Газы", то есть нужно готовить план и пытаться его продвигать таким образом, чтобы достичь договоренности.

Если посмотреть на то, что раскрыл Зеленский, этот документ лишь подтверждает мое мнение о том, что само появление этих 28 пунктов - несмотря на все переговоры, которые были в Женеве и в Майами, - это процесс "улучшения плохого". От этого плохое все равно не станет хорошим. То есть план в том виде, в котором мы его видели, не принесет Украине справедливого мира. Поскольку философия этого подхода такова, что фактически вознаграждается агрессор и при этом очень серьезные уступки от страны-жертвы агрессии.

Даже в лучшем варианте - когда мы не отойдем с Донбасса и будет заморозка по линии соприкосновения - этот мир не будет длительным ни для нас, ни для Европы, поскольку даст возможность россиянам сосредоточить и сохранить все свои захваты. Через некоторое время это позволит РФ осуществить новую агрессию, которая, очевидно, уже не ограничится Украиной и будет распространяться на другие государства. Кроме того, Россия для продолжения своей агрессии будет иметь уже совершенно другую стратегическую глубину, чем она имела даже до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Может ли это привести к прекращению огня? К сожалению, надо признать, что все решения фактически находятся в кармане Путина. Какие-то вменяемые переговоры с ним можно представить только тогда, когда мы его остановим и когда он будет лишен хотя бы части военно-стратегической инициативы.

Если этого не произойдет, он и дальше будет продолжать агрессию и диктовать свои условия как по содержанию, так и по времени переговоров. Поэтому мне трудно понять, на каких основаниях наши переговорщики говорят о конструктивной работе и приближении каких-то договоренностей. Те договоренности, которые сейчас существуют, являются крайне тяжелыми для Украины - даже если нам удастся отбить худшие сценарии. И об этом, на мой взгляд, абсолютно честно надо сказать обществу.

Чего ожидать в переговорном процессе, если он будет продолжаться в 2026 году?

Как я уже сказал, переговорный процесс имеет смысл только при условии, что Путин будет остановлен и ослаблен. Пока этого не происходит. Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, который мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в том числе последние нефтяные санкции, введенные Трампом.

То есть нужно, чтобы все это реально работало. Кроме того, необходимы серьезные изменения внутри страны - в том, как осуществляется управление государством в условиях войны. Нужна также ремобилизация общества, ведь впереди могут быть сложные, болезненные решения, без которых мы не сможем выстоять и отстоять собственную позицию.

А о чем, например, идет речь?

Речь идет, в частности, об истории с Миндичем и о тех пленках. После этого логично ожидать от власти определенной реструктуризации, ведь система управления государством пятью-шестью людьми из ближайшего круга фактически потерпела крах. Нужны широкие консультации со всеми политическими силами. Ясно, что этого, скорее всего, не будет. Но абсолютно необходимым было бы формирование правительства национального единства. И, очевидно, нужна мобилизация.

Вы сказали, что единственный вариант завершения войны - это когда Украина дожмет Путина. Заинтересован ли Трамп в том, чтобы больше помогать Путину - например, перекрывая поставки оружия Украине или обмен разведданными?

Здесь есть несколько вопросов, давайте я попробую ответить по очереди.

Относительно позиции Трампа. Я уже много раз говорил: несмотря на всю его волатильность и эмоциональные политические качели по войне в Украине, он стабильно руководствуется четырьмя принципами. Если их учитывать, его действия становятся вполне понятными.

Первый- Трамписходит из того, что войну нужно завершить при любых условиях - в том числе за счет национальных интересов Украины. Для него важно остановить войну, чтобы иметь возможность отчитаться о завершении, кажется, уже девятого конфликта, претендовать на Нобелевскую премию мира и сосредоточиться на других вопросах, которые он считает приоритетными.

Второй - он не считает Украину стратегически важной для Соединенных Штатов.

Третий- Трамппытается отстранить европейцев, которые могут быть единственным контрбалансом его политики в отношении Украины, за дверь переговорной комнаты. Во-первых, потому что не уважает их и считает неспособными к решительным действиям. Во-вторых, потому что их политические позиции в значительной степени совпадают с позицией Украины.

Четвертый- это стремление выстроить "светлое будущее" с Россией - разговаривать с Путиным как с партнером.С одной стороны - реализовать иллюзорные экономические мегапроекты, которые обещают россияне, якобы в интересах "трамповской" Америки, но в значительной степени - в интересах клана Трампа и узкого круга приближенных к нему бизнесменов.С другой - использовать Россию для переформатирования мировой политики: разделения мира на сферы влияния и попытки оторвать Москву от Китая. Иллюзия абсолютно нереалистичная, но для Трампа она принципиальна.

Эти четыре принципа были характерны для его политики и до выборов, и во время выборов, и после них. Если это помнить, становится понятно, откуда взялись 28 пунктов, 20 пунктов, почему появляются Уиткофф и Кушнер.

Теперь - о перспективах мирного плана. Сейчас для Трампа - так же, как и для европейцев - момент истины. Сейчас много разговоров о мирном плане, обсуждаются разные его аспекты, но ключевой вопрос заключается в том, насколько он будет воспринят Россией.

Очевидно, Путин в целом заинтересован в прекращении огня, чтобы реализовать часть своих целей уже не военными, а дипломатическими методами. России нужна передышка - и экономическая, и военная. В то же время российский диктатор готов к прекращению огня только на собственных условиях.

Путин уже заявил, что готов говорить, но только при условии, что этот план станет базовым и будет предусматривать еще большие уступки со стороны Украины. Именно здесь для Трампа возникает проблема: такая позиция России создает для него серьезные репутационные потери. Теперь ключевой вопрос - будет ли реально работать механизм продажи оружия Украине, обмена разведывательными данными и применения санкций. Или, наоборот, эти инструменты будут использованы как средство давления на Украину, чтобы заставить ее согласиться на все прихоти Трампа и Путина.

Отдельный вопрос - будет ли Трамп использовать санкции для давления на Россию, ведь эти санкции действительно болезненные и реально работают. Именно от этого в значительной степени будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Конечно, возможен и сценарий, при котором Трамп скажет: "Ну, если так, я вообще этим больше не буду заниматься". Но тогда возникает принципиально важный вопрос: будет ли это означать продолжение продажи оружия Украине и обмена разведданными, или наоборот - их прекращение. Если второго не будет, это однозначно будет работать в интересах России.

На мой взгляд, при любых обстоятельствах - даже в случае ухода Трампа от активной роли в поиске дипломатических решений и прекращения войны - он будет продолжать диалог с Россией, имея в виду реализацию экономических проектов и улучшение двусторонних отношений.

Еще один важный игрок - Китай. Если все козыри, по вашим словам, у Путина, то может ли Китай влиять на переговорный процесс в 2026 году? Присоединится ли он к нему?

Я неоднократно призывал избавиться от иллюзий относительно Китая. Китай был, есть и в обозримой перспективе будет оставаться не просто партнером, а союзником России - учитывая свои стратегические, экономические интересы и сходство систем управления. Министр иностранных дел Ван И уже прямо заявил европейским дипломатам, что Китай не может допустить поражения России. Это ключевая позиция.

Что касается Трампа, в его второй каденции четко виден курс на договоренности между "великими державами". Если посмотреть на его политику в отношении Китая, то она в значительно меньшей степени касается безопасности. В Национальной стратегии вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе очерчены довольно общо. Зато Трамп пытается договориться с Китаем. В частности и потому, что Китай оказался значительно лучше подготовленным к тарифным войнам, чем это представлял себе Трамп, и имеет собственные рычаги влияния на Соединенные Штаты.

Соответственно, расчеты на то, что удастся надавить на Китай или привести аргументы, которые заставили бы или хотя бы стимулировали Пекин изменить свою позицию в отношении России, на мой взгляд, абсолютно нереалистичны.

Единственный вопрос, в котором Китай, условно говоря, сыграл более позитивную роль, - это неиспользование Россией ядерного оружия. Но и это соответствует общей позиции всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые традиционно ведут себя в этом вопросе достаточно осторожно, за исключением нынешнего поведения самой России.

Итак, если подытожить, Китай и в дальнейшем будет оставаться страной, играющей ключевую роль в поддержке России, благодаря чему она будет способна продолжать войну. Чтобы эта ситуация изменилась, необходимо, чтобы Китай потерял интерес к России. Однако я не вижу никаких признаков того, что это может произойти в ближайшее время - даже в краткосрочной перспективе.

Правильно ли я понимаю, что даже минимальной заморозки или паузы - например, для выборов - в следующем году ожидать не стоит?

На данный момент такая возможность не просматривается. Даже сама идея так называемого мирного соглашения выглядит абсурдной. Невозможно подписывать документ со страной-агрессором, которая фактически оставляет за собой захваченные территории. Если это произойдет и будет объявлено прекращение огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем. Поэтому нам нужно готовиться к продолжению войны и к борьбе на значительно более долгий период времени.

О персоне: Олег Шамшур Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред