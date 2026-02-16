Укр
"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

Мария Николишин
16 февраля 2026, 23:01
Эксперт отметил, что ситуация может развиваться по очень разным сценариям.
Сроки окончания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

  • Пока рано говорить о скором завершении войны
  • На данный момент принципиальные вопросы еще не решены
  • Но есть вероятность, что война может закончиться внезапно

Говорить о каком-то скором завершении войны в Украине или перемирии со страной-агрессором Россией пока нет смысла. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По его словам, все из-за того, что принципиальные вопросы не решены, и этот процесс продлится еще достаточно долго.

"Я не думаю, что это обязательно весь 2026 год, надеюсь, что нет. Но ближайшие месяцы — точно", — подчеркнул он.

Рейтерович добавил, что те сроки окончания войны, которые озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, являются релевантными.

"У президента все же есть понимание внутренней кухни переговорного процесса, поэтому, думаю, он делает ставку именно на такие временные рамки. Сейчас очень сложно это прогнозировать, ведь есть вероятность, что война может закончиться внезапно. Не обязательно скоро, но именно внезапно — такая вероятность существует, и ее нельзя игнорировать", — отметил эксперт.

По его мнению, делать далеко идущие прогнозы пока не очень уместно, потому что ситуация может развиваться по очень разным сценариям.

Может ли война в Украине закончиться в 2026 году

Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес ранее говорил, что не верит в окончание войны в Украине в 2026 году.

По его словам, россияне не заинтересованы в мире и никогда не согласятся на перемирие, если их не заставят.

Он добавил, что администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко заявлял, что только первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен принуждать ни одну из сторон в процессе завершения российско-украинской войны соглашаться на будущее мирное соглашение.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что исход войны в Украине зависит от того, кто первым сломается.

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999 – 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года – доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

