Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачей

Мужчина, установивший мировой рекорд по длительности пребывания под водой, заявил, что чувствует себя моложе на десять лет.
В 2023 году исследователь Джозеф Дитури провел 100 дней в подводном жилище на дне Атлантического океана у побережья Ки-Ларго, штат Флорида (США). Это значительно превысило предыдущий рекорд в 73 дня. Об этой истории вспоминает издание Lad Bible.
Жизнь на глубине
Во время эксперимента Дитури жил в специальной капсуле, расположенной примерно на глубине девяти метров. Несмотря на изоляцию, он не был полностью оторван от внешнего мира, ведь к нему регулярно погружались ученые, коллеги и даже родственники.
Проект получил название "Нептун 100". Его целью было не только привлечение внимания к вопросам сохранения океана, но и изучение влияния гипербарической среды на организм человека.
Неожиданные изменения организма
За время пребывания под водой ученые фиксировали различные физиологические изменения мужчины. По словам Дитури, он уменьшился в росте примерно на полдюйма (1,27 см), что не повлияло на его общее состояние здоровья.
Сообщается, что у него нормализовался сон, снизился уровень холестерина и уменьшились воспалительные процессы. Мужчина также отметил, что чувствует себя более энергичным, чем до начала эксперимента.
Почему исследователь заговорил об "омоложении"
Самая интересная часть эксперимента была связана с теломерами, которые являются защитными концевыми участками хромосом. Чем старше человек, тем короче становятся теломеры. Ученые считают это одним из признаков старения организма.
Существуют исследования, предполагающие, что гипербарическая среда с повышенным давлением кислорода может способствовать удлинению теломер. Подводное жилище фактически создавало условия, схожие с гипербарической камерой.
Именно этим Дитури и объясняет свое ощущение "омоложения".
"Во время эксперимента мы проводили огромное количество тестов. Это касалось анализа крови, электрокардиограмм, исследований мозга и функций легких", - рассказал он после завершения проекта.
По его словам, на научную работу уходило до восьми часов в день.
Издание отмечает, что на момент начала эксперимента Дитури было 55 лет, однако его эпигенетический возраст оценивался примерно в 44 года. Это означает, что организм мужчины и до погружения находился в относительно хорошем состоянии.
