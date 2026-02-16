Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачей

Во время эксперимента Джозеф Дитури жил в специальной капсуле, расположенной примерно на глубине девяти метров.

Мужчина прожил 100 дней на дне Атлантического океана / Коллаж Главред, фото: instagram.com/drdeepsea

Вы узнаете:

Почему мужчина решился на опасный эксперимент

Какие изменения заметили врачи в организме мужчины

Откуда взялось ощущение "омоложения"

Мужчина, установивший мировой рекорд по длительности пребывания под водой, заявил, что чувствует себя моложе на десять лет.

В 2023 году исследователь Джозеф Дитури провел 100 дней в подводном жилище на дне Атлантического океана у побережья Ки-Ларго, штат Флорида (США). Это значительно превысило предыдущий рекорд в 73 дня. Об этой истории вспоминает издание Lad Bible.

Жизнь на глубине

Во время эксперимента Дитури жил в специальной капсуле, расположенной примерно на глубине девяти метров. Несмотря на изоляцию, он не был полностью оторван от внешнего мира, ведь к нему регулярно погружались ученые, коллеги и даже родственники.

Проект получил название "Нептун 100". Его целью было не только привлечение внимания к вопросам сохранения океана, но и изучение влияния гипербарической среды на организм человека.

Неожиданные изменения организма

За время пребывания под водой ученые фиксировали различные физиологические изменения мужчины. По словам Дитури, он уменьшился в росте примерно на полдюйма (1,27 см), что не повлияло на его общее состояние здоровья.

Сообщается, что у него нормализовался сон, снизился уровень холестерина и уменьшились воспалительные процессы. Мужчина также отметил, что чувствует себя более энергичным, чем до начала эксперимента.

Почему исследователь заговорил об "омоложении"

Самая интересная часть эксперимента была связана с теломерами, которые являются защитными концевыми участками хромосом. Чем старше человек, тем короче становятся теломеры. Ученые считают это одним из признаков старения организма.

Мужчина провел 100 дней под водой и установил мировой рекорд / фото: instagram.com/drdeepsea

Существуют исследования, предполагающие, что гипербарическая среда с повышенным давлением кислорода может способствовать удлинению теломер. Подводное жилище фактически создавало условия, схожие с гипербарической камерой.

Именно этим Дитури и объясняет свое ощущение "омоложения".

"Во время эксперимента мы проводили огромное количество тестов. Это касалось анализа крови, электрокардиограмм, исследований мозга и функций легких", - рассказал он после завершения проекта.

По его словам, на научную работу уходило до восьми часов в день.

Издание отмечает, что на момент начала эксперимента Дитури было 55 лет, однако его эпигенетический возраст оценивался примерно в 44 года. Это означает, что организм мужчины и до погружения находился в относительно хорошем состоянии.

Смотрите видео о том, как исследователь провел свои 100 дней на дне океана:



