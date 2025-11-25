Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

Юрий Берендий
25 ноября 2025, 21:17
44
Ученые определили пять ключевых возрастных переломных моментов, которые кардинально меняют структуру и работу человеческого мозга в течение жизни.
Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга
Стадии старения мозга - в каком возрасте происходит старение мозга / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

  • Как происходит старение мозга
  • Какие есть фазы развития мозга
  • Когда происходит раннее и позднее старение мозга

Ученые провели одно из самых масштабных исследований человеческого мозга и определили пять основных фаз его развития - от детства до глубокой старости. Команда ученых проанализировала почти 4000 МРТ-сканов людей в возрасте от 1 до 90 лет, чтобы воссоздать карту нейронных связей и определить, как они меняются в течение всей жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Главред выяснил, как стареет мозг.

видео дня

Какие есть стадии старения мозга

Ученые выяснили, что мозг переходит на новые траектории развития в четыре ключевых момента - примерно в 9, 32, 66 и 83 года.

"Оглядываясь назад, многие из нас чувствуют, что наша жизнь характеризуется различными фазами. Оказывается, что мозг также проходит через эти этапы. Понимание того, что структурное развитие мозга - это не вопрос постоянного прогресса, а скорее несколько основных поворотных моментов, поможет нам определить, когда и как его связи уязвимы к нарушениям", - сказал профессор Дункан Астл.

По его словам, первый этап длится от рождения до 9 лет, второй - подростковый, примерно до 32 лет, третий - "взрослый", после которого наступают фазы раннего и позднего старения мозга.

Что происходит с мозгом в детстве и подростковом возрасте

В детский период мозг переживает активную "консолидацию сети" - большое количество синапсов постепенно сокращается, сохраняя только самые активные. В то же время меняется толщина коры и стабилизируется ее складчатость.

В подростковом возрасте эти процессы усиливаются, а объем белого вещества продолжает расти. Это делает коммуникационные сети мозга более эффективными, что напрямую связано с улучшением когнитивных функций.

"Мы совершенно не утверждаем, что люди в возрасте около 30 лет будут вести себя как подростки или что их мозг выглядит как мозг подростка. Это на самом деле модель изменений", - сказала Алекса Мусли.

Она подчеркнула, что именно в подростковом возрасте чаще всего возникают психические расстройства, поэтому понимание этой фазы имеет важное значение.

Что происходит с мозгом в 30+ лет

Ученые обнаружили, что примерно в 32 года происходят наиболее заметные изменения в траектории развития мозга. В этот период жизненные факторы, такие как отцовство, могут влиять на архитектуру мозга, хотя исследование напрямую этого не проверяло.

"Мы знаем, что у женщин, которые рожают детей, мозг после этого меняется. Логично предположить, что между этими важными событиями и тем, что происходит в мозге, может существовать связь", - сказала Мусли.

После этого возраста архитектура мозга становится более стабильной, а регионы - более разделенными. Другие исследования связывают этот период с "плато интеллекта и личности".

Когда начинается старение мозга

Поворотные точки в 66 и 83 года отмечают начало раннего и позднего старения. В это время ученые наблюдают снижение связности мозга и деградацию белого вещества - ключевые процессы, связанные со старением.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Луна когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась. Луна, которую мы сегодня воспринимаем как стабильный спутник Земли, на самом деле возникла в результате масштабного космического столкновения с исчезнувшей планетой Тея. Об этом пишет специализированное издание Science Daily со ссылкой на данные Института исследования Солнечной системы имени Макса Планка.

Также сообщалось о том, какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секрет. Международное исследование показало, что среди всех способов борьбы с бессонницей одна физическая активность является самой действенной. Об этом сообщает Science Alert, ссылаясь на научную работу, опубликованную в журнале "Сон и биологические ритмы".

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

19:55Интервью
Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:40Синоптик
Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Последние новости

21:42

Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

21:38

Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не "убил" машину

21:17

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

21:07

Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

20:59

Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

"План" Трампа предлагает Украине "мир", как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий«План» Трампа предлагает Украине «мир», как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий
20:58

"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

20:54

Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

20:43

"Опасный сценарий": чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

20:38

Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методыВидео

Реклама
20:23

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

20:17

Их любили миллионы, но не спасли: драматические судьбы актеров, проигравших зависимости

19:55

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

19:40

Нужно только два пункта: эксперт рассказал, что заставит Кремль пойти на уступки

19:40

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:37

"Нужно согласовать несколько деликатных деталей": Белый дом сделал заявление о переговорах

19:28

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:12

Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

19:10

Битва за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:01

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

19:00

По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний столВидео

Реклама
18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

15:49

Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026Видео

15:35

Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

15:32

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:30

Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

15:10

Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

Реклама
14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

13:23

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:13

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

12:48

Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять