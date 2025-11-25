Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

Ученые определили пять ключевых возрастных переломных моментов, которые кардинально меняют структуру и работу человеческого мозга в течение жизни.

Ученые провели одно из самых масштабных исследований человеческого мозга и определили пять основных фаз его развития - от детства до глубокой старости. Команда ученых проанализировала почти 4000 МРТ-сканов людей в возрасте от 1 до 90 лет, чтобы воссоздать карту нейронных связей и определить, как они меняются в течение всей жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Какие есть стадии старения мозга

Ученые выяснили, что мозг переходит на новые траектории развития в четыре ключевых момента - примерно в 9, 32, 66 и 83 года.

"Оглядываясь назад, многие из нас чувствуют, что наша жизнь характеризуется различными фазами. Оказывается, что мозг также проходит через эти этапы. Понимание того, что структурное развитие мозга - это не вопрос постоянного прогресса, а скорее несколько основных поворотных моментов, поможет нам определить, когда и как его связи уязвимы к нарушениям", - сказал профессор Дункан Астл.

По его словам, первый этап длится от рождения до 9 лет, второй - подростковый, примерно до 32 лет, третий - "взрослый", после которого наступают фазы раннего и позднего старения мозга.

Что происходит с мозгом в детстве и подростковом возрасте

В детский период мозг переживает активную "консолидацию сети" - большое количество синапсов постепенно сокращается, сохраняя только самые активные. В то же время меняется толщина коры и стабилизируется ее складчатость.

В подростковом возрасте эти процессы усиливаются, а объем белого вещества продолжает расти. Это делает коммуникационные сети мозга более эффективными, что напрямую связано с улучшением когнитивных функций.

"Мы совершенно не утверждаем, что люди в возрасте около 30 лет будут вести себя как подростки или что их мозг выглядит как мозг подростка. Это на самом деле модель изменений", - сказала Алекса Мусли.

Она подчеркнула, что именно в подростковом возрасте чаще всего возникают психические расстройства, поэтому понимание этой фазы имеет важное значение.

Что происходит с мозгом в 30+ лет

Ученые обнаружили, что примерно в 32 года происходят наиболее заметные изменения в траектории развития мозга. В этот период жизненные факторы, такие как отцовство, могут влиять на архитектуру мозга, хотя исследование напрямую этого не проверяло.

"Мы знаем, что у женщин, которые рожают детей, мозг после этого меняется. Логично предположить, что между этими важными событиями и тем, что происходит в мозге, может существовать связь", - сказала Мусли.

После этого возраста архитектура мозга становится более стабильной, а регионы - более разделенными. Другие исследования связывают этот период с "плато интеллекта и личности".

Когда начинается старение мозга

Поворотные точки в 66 и 83 года отмечают начало раннего и позднего старения. В это время ученые наблюдают снижение связности мозга и деградацию белого вещества - ключевые процессы, связанные со старением.

