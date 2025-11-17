Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

Юрий Берендий
17 ноября 2025, 18:24
77
Мешки и темные круги под глазами могут появляться по разным причинам - от плохого сна до особенностей анатомии, ученые назвали нюанс определяющий их природу.
Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс
Почему появляются мешки под глазами - как избавиться от темных кругов под глазами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

О чем говорится в материале:

  • Почему появляются мешки под глазами
  • Какие причины темных кругов под глазами
  • От чего появляются отеки под глазами

Мешки под глазами и темные круги это одна из самых распространенных жалоб, связанных с внешностью. После бессонной ночи, стресса или соленой пищи мы видим в зеркале отечность и уставший взгляд. Но ученые отмечают, что не все темные круги одинаковы, и не всегда их причина - плохой сон. Об этом говорится в материале профильного издания Popular Science.

Специалисты отмечают, что у части людей темные круги появляются даже при идеальном режиме сна и за этим стоит важный анатомический нюанс.

видео дня

Главред выяснил, из-за чего появляются мешки под глазами.

Чем отличаются мешки под глазами от темных кругов

В материале отмечается, что отек под глазами обычно связан с внешними факторами: недосыпанием, употреблением соли, стрессом. Темные круги - другая история. Они зависят от структуры лица, толщины кожи, связок и особенностей мышц.

Понимание разницы важно: иногда это обычная индивидуальная черта, а не признак болезни.

На что указывают мешки под глазами

Окулофациальный пластический хирург Танудж Накра объясняет, что зона под глазами имеет большую социальную нагрузку.

"Несколько сантиметров кожи под глазами играют чрезвычайно важную роль в передаче тонких сигналов социального статуса", - говорит Танудж Накра.

По его словам, темные круги часто связывают с состояниями, которых у человека может не быть.

"Когда под глазами появляются темные круги, это может свидетельствовать о непреднамеренных психологических состояниях, эмоциях или физических состояниях, таких как усталость, болезнь, сонливость и безразличие, или о серьезных заболеваниях", - указывает он.

Несмотря на это, многие молодые и здоровые люди также имеют темные круги - и причина в их естественной анатомии.

Как появляются темные круги под глазами

Под нижним веком проходит круговая удерживающая связка (ORL), которая фиксирует кожу на месте.

Накра объясняет, что некоторые люди просто рождаются с более напряженной ORL, которая больше видна под кожей, что приводит к появлению темных кругов под глазами.

Есть и другие природные особенности:

  • Тонкая, бледная кожа делает более заметной круговую мышцу, более "темную" по структуре.
  • Видимая тень от мышцы под кожей создает эффект темного круга.

Эти черты не связаны со здоровьем, но часто воспринимаются как признак усталости.

От чего темные круги под глазами

Настоящий недосып или обильная соленая пища запускают отек: под кожей скапливается жидкость из-за естественного строения сосудов.

"Эти артерии имеют тенденцию к небольшим утечкам, и жидкость вытекает из артерий в ткани", - говорит Накра.

Это усиливает отек - и даже естественные темные круги становятся более заметными.

Другие факторы, которые могут усугублять мешки и темные круги:

  • Недоедание - потеря жирового слоя между кожей и связками усиливает их видимость.
  • Старение - истончается кожа, становится менее упругой - тени углубляются.
  • Гиперпигментация - когда меланоциты вырабатывают больше пигмента, область под глазами темнеет сильнее.

"Гиперпигментация в области под глазами может возникнуть из-за воспаления вокруг глаз, воздействия солнца или раздражения", - говорит Накра.

Можно ли избавиться от мешков под глазами - как убрать мешки под глазами

Накра подчеркивает, что когда отеки связаны с болезнью, они могут служить важным сигналом для лечения. Но в большинстве случаев ситуацию можно улучшить простыми методами.

Что помогает:

  • изменение образа жизни и улучшение сна;
  • кремы с кофеином, которые уменьшают приток крови к окружающей коже и помогает успокоить отеки;
  • консилер - если проблема в тонкой коже;
  • косметические средства, которые блокируют светопроницаемость кожи;
  • принятие собственных черт лица - если круги вызваны анатомическими особенностями.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет. Наш мозг может переносить нас в причудливые и фантастические миры, однако ученые выяснили, что есть пять вещей, которые человек почти никогда не способен воспроизвести во сне - и этому существует вполне научное объяснение.

Кроме того, ученые смогли раскрыть главный секрет засыпания. Ученые установили, что процесс засыпания происходит не плавно, а резко - как будто в мозгу срабатывает "выключатель", который переводит его в состояние сна всего за несколько минут. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Popular Science

Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:36Война
"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:23Мир
Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Последние новости

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

Реклама
18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

17:33

Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

17:25

Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

17:23

Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

17:17

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

17:15

"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоуВидео

17:00

Мощная защита от баллистики: Украина получит системы ПВО с усиленными характеристиками

Реклама
16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится войнаВидео

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

16:23

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:19

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:16

"Качественные переобуваки": известный воин-артист "прошелся" по украинским певцам

16:11

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

16:06

Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

16:05

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:03

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

15:14

Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

15:09

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101Фото

15:04

Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

14:50

В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

14:45

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

Реклама
14:35

Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

14:17

Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

14:05

"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

14:00

Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

13:57

Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печкуВидео

13:42

Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

13:28

"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

13:14

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

13:13

Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

12:53

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять