Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

Мешки и темные круги под глазами могут появляться по разным причинам - от плохого сна до особенностей анатомии, ученые назвали нюанс определяющий их природу.

Мешки под глазами и темные круги это одна из самых распространенных жалоб, связанных с внешностью. После бессонной ночи, стресса или соленой пищи мы видим в зеркале отечность и уставший взгляд. Но ученые отмечают, что не все темные круги одинаковы, и не всегда их причина - плохой сон. Об этом говорится в материале профильного издания Popular Science.

Специалисты отмечают, что у части людей темные круги появляются даже при идеальном режиме сна и за этим стоит важный анатомический нюанс.

Главред выяснил, из-за чего появляются мешки под глазами.

Чем отличаются мешки под глазами от темных кругов

В материале отмечается, что отек под глазами обычно связан с внешними факторами: недосыпанием, употреблением соли, стрессом. Темные круги - другая история. Они зависят от структуры лица, толщины кожи, связок и особенностей мышц.

Понимание разницы важно: иногда это обычная индивидуальная черта, а не признак болезни.

На что указывают мешки под глазами

Окулофациальный пластический хирург Танудж Накра объясняет, что зона под глазами имеет большую социальную нагрузку.

"Несколько сантиметров кожи под глазами играют чрезвычайно важную роль в передаче тонких сигналов социального статуса", - говорит Танудж Накра.

По его словам, темные круги часто связывают с состояниями, которых у человека может не быть.

"Когда под глазами появляются темные круги, это может свидетельствовать о непреднамеренных психологических состояниях, эмоциях или физических состояниях, таких как усталость, болезнь, сонливость и безразличие, или о серьезных заболеваниях", - указывает он.

Несмотря на это, многие молодые и здоровые люди также имеют темные круги - и причина в их естественной анатомии.

Как появляются темные круги под глазами

Под нижним веком проходит круговая удерживающая связка (ORL), которая фиксирует кожу на месте.

Накра объясняет, что некоторые люди просто рождаются с более напряженной ORL, которая больше видна под кожей, что приводит к появлению темных кругов под глазами.

Есть и другие природные особенности:

Тонкая, бледная кожа делает более заметной круговую мышцу, более "темную" по структуре.

Видимая тень от мышцы под кожей создает эффект темного круга.

Эти черты не связаны со здоровьем, но часто воспринимаются как признак усталости.

От чего темные круги под глазами

Настоящий недосып или обильная соленая пища запускают отек: под кожей скапливается жидкость из-за естественного строения сосудов.

"Эти артерии имеют тенденцию к небольшим утечкам, и жидкость вытекает из артерий в ткани", - говорит Накра.

Это усиливает отек - и даже естественные темные круги становятся более заметными.

Другие факторы, которые могут усугублять мешки и темные круги:

Недоедание - потеря жирового слоя между кожей и связками усиливает их видимость.

Старение - истончается кожа, становится менее упругой - тени углубляются.

Гиперпигментация - когда меланоциты вырабатывают больше пигмента, область под глазами темнеет сильнее.

"Гиперпигментация в области под глазами может возникнуть из-за воспаления вокруг глаз, воздействия солнца или раздражения", - говорит Накра.

Можно ли избавиться от мешков под глазами - как убрать мешки под глазами

Накра подчеркивает, что когда отеки связаны с болезнью, они могут служить важным сигналом для лечения. Но в большинстве случаев ситуацию можно улучшить простыми методами.

Что помогает:

изменение образа жизни и улучшение сна;

кремы с кофеином, которые уменьшают приток крови к окружающей коже и помогает успокоить отеки;

консилер - если проблема в тонкой коже;

косметические средства, которые блокируют светопроницаемость кожи;

принятие собственных черт лица - если круги вызваны анатомическими особенностями.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет. Наш мозг может переносить нас в причудливые и фантастические миры, однако ученые выяснили, что есть пять вещей, которые человек почти никогда не способен воспроизвести во сне - и этому существует вполне научное объяснение.

Кроме того, ученые смогли раскрыть главный секрет засыпания. Ученые установили, что процесс засыпания происходит не плавно, а резко - как будто в мозгу срабатывает "выключатель", который переводит его в состояние сна всего за несколько минут. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

