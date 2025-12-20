Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

С Молдовой достигнуты предварительные договорённости, и в течение ближайшей недели основные логистические проблемы должны быть сняты.

https://glavred.info/economics/ceny-na-benzin-podskochat-ukraincam-nazvali-prichinu-i-veroyatnye-sroki-10725818.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о росте цен на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

Поставки топлива будут перенаправлены альтернативными маршрутами

Перестройка логистики может повысить себестоимость поставок

Повреждение мостов на юге Одесской области в результате российских ударов не приведёт к перебоям с топливом в Украине, заявил эксперт энергетического рынка, руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Как сообщает РБК-Украина, поставки топлива будут перенаправлены альтернативными маршрутами. Такая перестройка логистики может повысить себестоимость, однако рост будет незначительным — в пределах примерно одной гривны за литр.

видео дня

Куюн подчеркнул, что на рынке уже сформированы достаточные запасы топлива, а импорт продолжается в штатном режиме, в том числе в декабре. Кроме того, в зимний период традиционно снижается уровень потребления, поэтому говорить о дефиците или кризисе оснований нет.

Эксперт отметил, что южное направление — не единственный канал поставок. В решение логистических вопросов уже вовлечены государственные структуры, включая правительство и "Укрзализныцю".

/ Инфографика: Главред

Отдельно он сообщил о переговорах с Молдовой, цель которых — упростить транзит украинских грузов через её территорию. По словам Куюна, с молдавской стороной уже достигнуты предварительные договорённости, и в течение ближайшей недели основные логистические проблемы должны быть сняты. При этом он добавил, что возможности сухопутных поставок топлива из Румынии, Польши и других стран пока используются не в полном объёме.

Причина подорожания топлива: мнение эксперта

Ранее руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждал, что в ближайшее время автомобилистов на украинских заправках может ожидать не самое приятное изменение цен. Речь идёт о возможном росте стоимости дизельного топлива примерно на 2,5 гривны за литр.

Он отмечал, что на топливном рынке сложилась нетипичная ситуация: цены на бензин меняются в унисон с котировками нефти, тогда как дизель за последний месяц подорожал сразу примерно на 20%.

Цены на бензин - новости по теме

Как сообщал Главред, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривни уже до конца 2025 года.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.

Читайте также:

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред