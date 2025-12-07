В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Эксперт спрогнозировал, сколько будет стоить доллар перед Новым годом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В конце ноября доллар обновил исторический максимум, оказавшись на уровне 42,40 грн/долл. Декабрь встретил украинцев небольшой девальвацией национальной валюты. В ближайшее время не стоит ожидать снижения курса. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новости.LIVE.

Он прогнозирует, что в течение следующей недели американская валюта не будет дешеветь. Доллар будет стоить в пределах 42,10-42,55 грн/долл., а на наличном рынке американская валюта будет колебаться от 42,15 до 42,80 грн/долл.

"Снижения курса не будет. Я прогнозирую постепенный рост стоимости до уровня 42,50 грн/долл., с чем, возможно, Украина завершит 2025 год. Ведь миссия Международного валютного фонда рекомендовала выйти на 45 грн/долл. к концу 2026-го", - отметил Плотников.

Стоит иметь в виду, что 10 декабря состоится новое заседание Федеральной резервной системы США. На нем могут принять решение о снижении базовой процентной ставки. В таком случае финансовые рынки отреагируют мгновенно, что может вызвать колебания валютных курсов.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен - мнение эксперта

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал Главреду, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

"В декабре 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн. за доллар", - считает эксперт.

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года. Гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара к середине декабря. Лесовой прогнозирует, что курс доллара до середины декабря 2025 года будет удерживаться в пределах 42,2-42,6 гривны на межбанке и 42,3-42,8 гривны на наличном рынке. Это означает, что 100 долларов будут стоить 4 230-4 280 гривен.

Эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах валютный рынок Украины будет оставаться управляемым, а курс доллара может вырасти до 48 грн/долл. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

