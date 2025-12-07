Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Марина Фурман
7 декабря 2025, 22:09
68
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
доллар
Эксперт спрогнозировал, сколько будет стоить доллар перед Новым годом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чего ждать от курса доллара в ближайшее время
  • Сколько будет стоить американская валюта до конца декабря

В конце ноября доллар обновил исторический максимум, оказавшись на уровне 42,40 грн/долл. Декабрь встретил украинцев небольшой девальвацией национальной валюты. В ближайшее время не стоит ожидать снижения курса. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новости.LIVE.

Он прогнозирует, что в течение следующей недели американская валюта не будет дешеветь. Доллар будет стоить в пределах 42,10-42,55 грн/долл., а на наличном рынке американская валюта будет колебаться от 42,15 до 42,80 грн/долл.

видео дня

"Снижения курса не будет. Я прогнозирую постепенный рост стоимости до уровня 42,50 грн/долл., с чем, возможно, Украина завершит 2025 год. Ведь миссия Международного валютного фонда рекомендовала выйти на 45 грн/долл. к концу 2026-го", - отметил Плотников.

Стоит иметь в виду, что 10 декабря состоится новое заседание Федеральной резервной системы США. На нем могут принять решение о снижении базовой процентной ставки. В таком случае финансовые рынки отреагируют мгновенно, что может вызвать колебания валютных курсов.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен - мнение эксперта

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал Главреду, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

"В декабре 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн. за доллар", - считает эксперт.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года. Гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара к середине декабря. Лесовой прогнозирует, что курс доллара до середины декабря 2025 года будет удерживаться в пределах 42,2-42,6 гривны на межбанке и 42,3-42,8 гривны на наличном рынке. Это означает, что 100 долларов будут стоить 4 230-4 280 гривен.

Эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах валютный рынок Украины будет оставаться управляемым, а курс доллара может вырасти до 48 грн/долл. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

Читайте также:

О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс курс валют курс доллара новости Украины Алексей Плотников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

22:18Украина
Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:45Война
"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

21:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Последние новости

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

Реклама
20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

Реклама
17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

Реклама
12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

10:53

Медийные признаки "раскачивания": что на самом деле будет с долларом до середины декабря

10:47

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

10:30

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

09:54

Дроны в обмен на опыт: РФ нацелилась на стратегическую сделку с Индией - ISW

09:11

Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря: Овнам - серьезные перемены, Львам - помощь

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять