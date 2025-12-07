Медийные признаки "раскачивания": что на самом деле будет с долларом до середины декабря

Сейчас отсутствуют риски курсового хаоса.

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 14 декабря

Основное:

До 14 декабря возможны лишь медийные колебания, реальных рисков для курса нет

Доллар удерживается в диапазоне 42,2-42,8 грн, евро - 48-49,75 грн

Украинцам стоит сохранять спокойствие относительно колебаний на валютном рынке, которые могут казаться резкими из-за медийного шума. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, подчеркнув, что реальных рисков курсового хаоса нет.

По его словам, до 14 декабря ситуация может выглядеть "раскачанной" только в информационном пространстве, тогда как сам рынок остается предсказуемым и контролируемым. Лесовой прогнозирует, что курс доллара до середины декабря 2025 года будет удерживаться в пределах 42,2-42,6 гривны на межбанке и 42,3-42,8 гривны на наличном рынке. Это означает, что 100 долларов будут стоить 4230-4280 гривен, а 1000 долларов - 42300-42800 гривен.

Похожая ситуация ожидается и с евро. Банкир прогнозирует, что его стоимость будет находиться в диапазоне 48-49,75 гривны как на межбанке, так и на наличном рынке. Соответственно, 100 евро обойдутся украинцам в 4800-4975 гривен, а 1000 евро - в 48000-49750 гривен.

Лесовой подчеркивает, что нынешние колебания не свидетельствуют о нестабильности, а являются частью нормальной рыночной динамики. Он призвал украинцев не поддаваться паническим настроениям и ориентироваться на реальные экономические показатели, а не на эмоциональный фон в медиа.

Какой курс валют будет в декабре - прогноз эксперта

В начале ноября золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 49,5 млрд долларов, что стало возможным благодаря внешней финансовой поддержке. По словам экономического эксперта Александра Хмелевского, это дает Нацбанку достаточно ресурсов, чтобы удерживать стабильный валютный курс как минимум до конца декабря 2025 года, а также в первой половине 2026-го.

В то же время ситуацию осложняет рост дефицита внешней торговли. За 10 месяцев 2025 года он вырос до 34,6 млрд долларов, по сравнению с 29 млрд в 2024-м. Для его покрытия НБУ вынужден увеличивать валютные интервенции.

Пока оснований для резкой девальвации, по словам Хмелевского, нет. В декабре ожидается стабильность валютного рынка. По прогнозу эксперта, курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, на следующей неделе курс доллара не должен претерпеть значительных изменений. Предварительный анализ свидетельствует, что валютный рынок вряд ли отойдет от текущей траектории.

Напомним, на пятницу, 5 декабря, доллар США установлен на уровне 42,18 грн, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее. Евро стоит 49,22 грн, фактически без изменений по сравнению с предыдущим курсом.

Эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах валютный рынок Украины будет оставаться управляемым, а курс доллара может вырасти до 48 грн/долл. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

