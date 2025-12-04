Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 декабря.

https://glavred.info/economics/novyy-kurs-valyut-na-5-dekabrya-chto-budet-s-dollarom-i-evro-chto-budet-s-dollarom-i-evro-10721273.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 5 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 5 декабря

Изменился ли курс евро

Каким будет курс злотого 5 декабря

Национальный банк Украины снизи официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 5 декабря, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,18 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 49,22 грн/евро. Относительно евро гривна не изменила свои позиции.

Курс злотого на 5 декабря

4 декабря НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,63 грн/злот. 5 декабря курс не изменился - 11,63. Таким образом гривна не изменила свои позиции относительно злотого.

Курс валют - последние новости

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред