Почему на чае появляется райдужная пленка и безопасно ли пить напиток с ней

Инна Ковенько
16 марта 2026, 19:20
Тонкая радужная пленка на самом деле является результатом естественной реакции между компонентами чая и минералами, содержащимися в воде.
Почему на чае появляется райдужная пленка и безопасно ли пить напиток с ней
Почему на чае образуется пленка — безопасно ли пить чай с пленкой / Коллаж: Главред, фото: Reddit, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему на заваренном чае образуется пленка
  • Безопасно ли пить чай с пленкой
  • Как избавиться от этой пленки

Многие хотя бы раз замечали странный налет на поверхности чая, который постоял несколько часов. Он выглядит как тонкая металлизированная пленка, которая трещит при движении ложки. Многие считают, что это признак плохой воды или некачественного чая и сразу выливают напиток. Но на самом деле это явление имеет вполне естественное объяснение и напрямую связано со вкусом.

Почему на заваренном чае образуется пленка

Исследования швейцарских физиков и специалистов Института питания и диетологии Цюриха показали, что пленка образуется из-за взаимодействия полифенолов, содержащихся в чае, с карбонатом кальция и другими минералами жесткой воды. Чем больше минералов в воде, тем толще слой появляется на поверхности. Это не признак плохого качества продукта, а естественная реакция. Раньше считалось, что это остатки воска с чайных листьев, но современные исследования опровергли эту гипотезу.

Интересно, что именно минералы в воде отвечают за более глубокий аромат и насыщенный вкус напитка. Если заварить чай на слишком очищенной, почти дистиллированной воде, пленки не будет, но и вкус станет горьким и плоским. Поэтому небольшой налет — это своеобразный побочный эффект правильного взаимодействия воды и чайных листьев. Ученые отмечают, что использование мягкой воды с низким содержанием минералов предотвращает образование пленки, но делает напиток менее выразительным.

Как избавиться от этой пленки

Чтобы избежать чрезмерного образования налета, исследователи советуют в регионах с жесткой водой использовать бытовые фильтры или очищенную воду. Это позволяет уменьшить количество пленки, но при этом сохранить вкус. Важно найти баланс: чрезмерная минерализация создает толстый слой, а чрезмерная чистота делает чай невыразительным.

Исторически существовали и другие способы влиять на вкус. Еще в VIII веке китайские мастера советовали добавлять в воду для чая щепотку соли. Такая практика до сих пор распространена среди монголов, тибетцев и казахов. Для многих идея соленого чая звучит странно, но современные исследования подтверждают: соль действительно уравновешивает вкус и помогает лучше почувствовать аромат напитка.

Об источнике: Physics of Fluids

Журнал Physics of Fluids — это международный научный журнал, издаваемый American Institute of Physics (AIP Publishing), который выходит с 1958 года и специализируется на исследованиях в области гидродинамики и физики жидкостей. В нем публикуются статьи о теоретических, экспериментальных и вычислительных аспектах поведения газов, жидкостей и многофазных систем, включая турбулентность, неустойчивости, микрофлюидику и биофлюидику. Журнал имеет высокий импакт-фактор (более 4), что свидетельствует о его авторитетности в научном сообществе, и является важным источником для физиков и инженеров, работающих в сфере фундаментальных и прикладных исследований жидкостей.

Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

