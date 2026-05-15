Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

Вы узнаете:
- Как правильно поливать огурцы
- Дополнительные важные правила
Огурцы часто называют простой культурой, но именно режим увлажнения определяет, каким будет будущий урожай. Растение мгновенно реагирует на недостаток или избыток воды: пересушенная почва замедляет рост и деформирует плоды, а избыточная влага провоцирует болезни и ослабляет корни.
Специалисты сайта Martha Stewart советуют начинать полив в утренние часы. За день растение впитывает воду, а листья успевают высохнуть — это снижает риск грибковых инфекций. Вечернее увлажнение возможно только тогда, когда жара высушивает почву слишком быстро.
В среднем огурцам требуется 2,5–5 см воды в неделю, но в жаркие дни, на легких почвах или в контейнерах интервал между поливами сокращается до одного-двух дней.
Что влияет на потребность в поливе
Огурцы хорошо растут на солнечных участках, но жара ускоряет испарение. Небольшая тень после обеда помогает сохранить влагу. Тип почвы тоже имеет значение: песчаная высыхает быстро, глинистая дольше удерживает воду, а лучший результат дает рыхлый субстрат с большой долей органики.
В горшках растения пересыхают быстрее, особенно если емкость небольшая. Кустовые сорта теряют влагу быстрее, тогда как плетистые способны добывать ее из более глубоких слоев земли. Мульча — солома, компост или скошенная трава — помогает стабилизировать влажность и уменьшает частоту поливов.
Техника полива: что важно знать
Лучший способ увлажнения — подавать воду непосредственно под корень, не смачивая листья. Для этого подходят капельные системы или шланги с медленной подачей воды. Почва должна промокать на 15–20 см — именно такая глубина стимулирует развитие крепкой корневой системы.
Признаки переувлажнения: желтые или вялые листья, мягкие стебли, слабый рост. Длительная избыточная влага может вызвать корневую гниль.
При недостатке воды листья скручиваются и теряют упругость, а плоды формируются мелкими и кривыми. Равномерный полив — главное условие стабильного и качественного урожая.
Смотрите видео о том, как часто поливать огурцы в жару и чем подкормить:
Интересное по теме:
- Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы
- Как спасти клубнику от слизней: трюк, который остановит вредителей раз и навсегда
- Почему свекла несладкая: названы фатальные ошибки при посадке и поливе
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред