Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

Важно учитывать, что в среднем огурцам требуется около 2,5–5 см воды в неделю.

https://glavred.info/sad-ogorod/ogurcy-otblagodaryat-rekordnym-urozhaem-kak-chasto-ih-na-samom-dele-sleduet-polivat-10765016.html Ссылка скопирована

Как часто поливать огурцы / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно поливать огурцы

Дополнительные важные правила

видео дня

Огурцы часто называют простой культурой, но именно режим увлажнения определяет, каким будет будущий урожай. Растение мгновенно реагирует на недостаток или избыток воды: пересушенная почва замедляет рост и деформирует плоды, а избыточная влага провоцирует болезни и ослабляет корни.

Специалисты сайта Martha Stewart советуют начинать полив в утренние часы. За день растение впитывает воду, а листья успевают высохнуть — это снижает риск грибковых инфекций. Вечернее увлажнение возможно только тогда, когда жара высушивает почву слишком быстро.

В среднем огурцам требуется 2,5–5 см воды в неделю, но в жаркие дни, на легких почвах или в контейнерах интервал между поливами сокращается до одного-двух дней.

Что влияет на потребность в поливе

Огурцы хорошо растут на солнечных участках, но жара ускоряет испарение. Небольшая тень после обеда помогает сохранить влагу. Тип почвы тоже имеет значение: песчаная высыхает быстро, глинистая дольше удерживает воду, а лучший результат дает рыхлый субстрат с большой долей органики.

В горшках растения пересыхают быстрее, особенно если емкость небольшая. Кустовые сорта теряют влагу быстрее, тогда как плетистые способны добывать ее из более глубоких слоев земли. Мульча — солома, компост или скошенная трава — помогает стабилизировать влажность и уменьшает частоту поливов.

Техника полива: что важно знать

Лучший способ увлажнения — подавать воду непосредственно под корень, не смачивая листья. Для этого подходят капельные системы или шланги с медленной подачей воды. Почва должна промокать на 15–20 см — именно такая глубина стимулирует развитие крепкой корневой системы.

Признаки переувлажнения: желтые или вялые листья, мягкие стебли, слабый рост. Длительная избыточная влага может вызвать корневую гниль.

При недостатке воды листья скручиваются и теряют упругость, а плоды формируются мелкими и кривыми. Равномерный полив — главное условие стабильного и качественного урожая.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как часто поливать огурцы в жару и чем подкормить:

Интересное по теме:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред