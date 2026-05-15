Почему свекла несладкая: названы фатальные ошибки при посадке и поливе

Анна Ярославская
15 мая 2026, 12:17
Накопление сахара в свекле напрямую зависит от температуры почвы и полива.
Выращивание свеклы
Свекла накапливает сахар для защиты от холода при низких температурах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Сладкая и сочная свекла насыщенного цвета зависит не только от сорта корнеплода, но также это и результат правильного ухода во время выращивания. Многие дачники сталкиваются с тем, что корнеплоды вырастают водянистыми или пресными на вкус. Однако есть несколько простых секретов, которые помогут сделать свеклу по-настоящему сахаристой: от выбора места для посадки до правильного полива и подкормки.

Главред разобрался, как вырастить сладкую свеклу и что нужно для выращивания сахарной свеклы.

Уход за свеклой - что важно знать

Как рассказала садовод и автор проекта Gardenary Николь Бёрк, свекла относится к семейству амарантовых, наряду со шпинатом и мангольдом. Все эти растения любят прохладную погоду. Лучше всего они растут при температуре 18-24°C. В холодном климате свеклу лучше всего выращивать весной и осенью, а в теплом — в зимние месяцы.

Весной свеклу можно высаживать из семян прямо в огород, как только почва станет пригодной для обработки. Свекла довольно морозостойка, поэтому не стоит беспокоиться, если будет еще пара заморозков.

Осенью, как только температура начнет падать, также можно высаживать свеклу. Если до полного созревания пройдут заморозки, свекла сможет пережить мороз. Использование укрывного материала или парников поможет продлить вегетационный период вплоть до января.

Свекла не боится заморозков, но начинает немного испытывать стресс, когда температура поднимается выше 29°C.

Выращивать свеклу можно в приподнятых грядках, больших контейнерах или мешках для выращивания. Глубина контейнера должна быть не менее 30 см, чтобы вместить всю свеклу целиком. Свекла лучше всего растет в почве, богатой калием. Желательно внести в почву большое количество компоста, чтобы обеспечить свекле все необходимые питательные вещества для роста.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Свекла предпочитает, чтобы ее листья получали не менее шести часов солнечного света в день. Растению необходимо вырабатывать и накапливать много энергии, чтобы сформировать крепкий, полноценный корень. Если вам кажется, что свекла растет очень медленно, возможно, дело в недостатке солнечного света.

Еще один признак недостатка света: свекла имеет крупную ботву вверху, но хилые и маленькие корешки снизу.

Свекла чувствительна к пересадкам, поэтому лучше всего сеять её в грунт непосредственно в то место, где она будет расти до зрелости.

Как посадить свеклу

Шаг 1. Примерно за 24 часа до посадки семян замочите их в воде комнатной температуры, чтобы ускорить прорастание. Вода пробуждает семена, давая им понять, что пора расти.

Шаг 2. Подготовка участка для посадки.

Используйте садовую лопатку или длинный совок , чтобы разрыхлить почву на глубину примерно 15-20 см по всей площади посадки. Разбейте крупные комки почвы и удалите гальку, сорняки и растительные остатки. Таким образом, ваша свекла сможет расти, не сталкиваясь с препятствиями.

Когда почва хорошо разрыхлится, добавьте свежий слой компоста толщиной 5-7,5 см. Пройдитесь по поверхности почвы небольшими граблями, а затем уплотните ее совком или садовой лопаткой.

Семена свеклы намного крупнее семян моркови, поэтому с ними легко работать. Каждое семя нужно сеять на расстоянии четырех пальцев друг от друга и на глубину 13-15 см.

Залог успеха — не закапывать семена слишком глубоко. Как только семя прорастет, маленькое растение готово к солнечному свету, чтобы вырасти дальше. Не нужно, чтобы оно застряло в земле и так и не выбралось на поверхность.

После посева семян поливать нужно каждый день или через день в течение двух-трех недель. Идеальный вариант — поверхностный полив, чтобы грядка оставалась влажной, но не переувлажненной.

Некоторые садоводы накрывают место посадки мешковиной, чтобы сохранить влагу до прорастания семян. Семена свеклы обычно прорастают через 10-20 дней.

Как ухаживать за растущей свеклой

Как только начнет появляться ботва свеклы, ей потребуется около 2,5 см воды в неделю. Поливайте её так же, как и остальные овощи.

Как только у саженцев начнут появляться листья, добавьте немного компоста и сделайте небольшой холмик вокруг основания каждого саженца так, чтобы корни были полностью покрыты. Это создаст своего рода питательный слой и обеспечит дополнительную поддержку растущему растению. Если вы заметите, что часть недоразвитого корня выступает над поверхностью почвы, добавьте еще компоста, чтобы покрыть обнаженный корень.

В идеале температура почвы должна быть 13-24°C для наилучшего формирования свеклы. Использование укрытий для растений поможет регулировать температуру почвы и продлить период роста.

Если при посеве семян свеклы холодно, можно использовать затеняющую сетку, чтобы сохранить почву достаточно теплой для прорастания семян.

Чем подкормить свеклу

"Если вы хотите использовать органическое удобрение, выбирайте продукт с соотношением NPK, где второе и третье числа (для фосфора и калия соответственно) выше первого числа (для азота). Не следует добавлять слишком много азота, иначе у вас будет много зеленых листьев свеклы и очень маленькие корни", - рассказала садовод.

Лучшее время для внесения этого удобрения — во время посадки свеклы. Внесите удобрение на глубину нескольких сантиметров в почву, чтобы оно попало туда, где смогут до него дотянуться развивающиеся корни.

Как сделать свеклу сладкой

Как пишет Gardenerspath, для того, чтобы свекла выросла сладкой, необходимо учитывать биологические особенности растения и соблюдать правила агротехники.

Во-первых, важно выбрать "правильный" сорт.

Сорта с высоким содержанием сахара: "Цилиндра" (датская селекция), "Мерлин" (гибрид с очень высокой сахаристостью).

Если вам не нравится землистый привкус (его дает соединение геосмин), выбирайте желтые, розовые или белые сорта (например, "Touchstone" или "Vereduna Alba"). В них нет беталаина, поэтому сладость ощущается более "чистой" и прямой.

Второй важный момент состоит в том, что свекла накапливает сахар для защиты от холода: при низких температурах растение превращает крахмал в сахара, чтобы жидкость в клетках не замерзла.

Осенний урожай обычно слаще весеннего, так как созревание происходит в прохладную погоду. Старайтесь собирать урожай после первых легких заморозков.

Что нужно делать, чтобы свекла была сладкой?

Некоторые садоводы пользуются практикой "холодного подслащивания". Они оставляют корнеплоды в земле на зиму и выкапывают ранней весной, что позволяет получить максимально приторно-сладкие плоды.

Стоит отметить, что недостаток влаги — главный враг сладости. Если почва пересыхает, корень становится жестким, а содержание сахарозы и фруктозы в нем резко снижается. Обеспечьте растениям постоянное и достаточное увлажнение на протяжении всего периода роста.

Избыток минеральных удобрений портит вкус. Свекла любит плодородную, богатую органикой почву.

Для накопления сахара свекле жизненно необходим бор. Однако растения не могут его усвоить, если почва слишком щелочная или сухая. Оптимальный уровень pH для сладкой свеклы — 6,0–6,8.

Как связан своевременный сбор урожая и вкус свеклы

Молодые корни всегда слаще. Начинайте собирать урожай за неделю до полного созревания (обычно на 50-60 день после посадки).

Также важно успеть собрать урожай до жары. Если свекла созревает при температуре выше +18°C, она будет содержать больше крахмала, чем сахара.

Старайтесь собрать весенний урожай до наступления сильного летнего зноя.

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

