Российская Рязань - в черном дыму: завод Роснефти охвачен огнем после атаки дронов

Местный губернатор подтвердил налет БпЛА и работу систем ПВО в регионе.

Атака на Рязанский НПЗ - завод Роснефти охвачен огнем после взрывов

В ночь на 15 мая в российской Рязани прогремели мощные взрывы. В городе бушует пожар и сильное задымление. Под атаку дронов, вероятно, попал рязанский НПЗ.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на местых жителей, о пожаре на Рязанском НПЗ стало известно в 02:33.

Местный губернатор Павел Малков подтвердил атаку дронов на регион. По его словам, работали силы ПВО. Чиновник добавил, что от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из промышленных предприятий. Малков добавил, что погибли три человека, 12 - ранены.

Как пишут OSINT-аналитики российского Telegram-канала Astra, жители Рязани сообщали о большом количестве взрывов. Под удар дронов попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру ПАО "Роснефть". Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Как писал Главред, в ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе прогремела серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.

В ночь на 7 мая в Московской области РФ заметили дроны. В Наро-Фоминске, вероятно, был атакован военно-логистический комплекс "Нара" который принадлежит министерству обороны страны-агрессора.

В ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса ударили украинские ракеты "Фламинго". Также над городом заметили дроны. Вероятно, это украинский дрон-камикадзе большой дальности "Лютый".

В ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники. В Москве поврежден жилой комплекс на улице Мосфильмовской. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

В ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

