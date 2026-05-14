"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

Украинские военные отразили рекордную комбинированную атаку РФ с применением большого количества дронов и ракет, отметил советник министра обороны.

В Минобороны назвали особенность атаки 13–14 мая

Украина пережила один из самых масштабных и тяжелых для украинской ПВО ударов России. Об этом заявил советник министра обороны Украины и эксперт по радиоэлектронной борьбе и радиоразведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было. Было сбито и обезврежено 95% БПЛА. Это фантастический результат. Низкий поклон всем военным всех родов войск и ДФТГ, которые защищали нас", — написал он. видео дня

Бескрестнов сообщил, что дроны-перехватчики сбили примерно 30% всех беспилотников, и этот показатель постепенно растет. Он также отметил, что во время последней атаки доля реактивных и управляемых "Шахедов" была небольшой, а основной расчет врага, вероятно, делался на массированное применение стандартных дронов этого типа.

По словам советника министра обороны Украины, наибольшие разрушения нанесли ракеты, особенно в Киеве, где зафиксированы попадания в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что противник наносил повторные баллистические удары по тем же местам через несколько часов, вероятно, с целью поражения спасателей, работавших на месте после первой атаки.

"Целью атаки были объекты критической инфраструктуры, "Укрзализныця" и логистика. Никакой материальный ущерб не может сравниться с человеческими жизнями. Это страшная потеря для всех нас", — подытожил он.

Как Россия изменила тактику ударов по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, страна-агрессор Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине и все реже использует крылатые ракеты, делая ставку на другие средства поражения. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, сейчас российские войска значительно активнее применяют баллистическое вооружение. Он также отметил, что Украина сталкивается с нехваткой необходимых средств противодействия, а последние сигналы из США и Ближнего Востока вызывают беспокойство относительно будущих поставок боеприпасов для систем Patriot.

"Россияне делают ставку еще на ударные беспилотники. Это дешево, но тоже может нанести большой ущерб", — подчеркнул он.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал об угрозе нового ракетного удара РФ по Украине, поскольку во время последней атаки оккупанты не использовали часть своего ракетного потенциала. Он подчеркнул, что украинцам стоит быть готовыми к любым сценариям. В Воздушных силах не исключают повторных комбинированных ударов в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, после удара РФ дронами по Полтавской области без газа остались тысячи украинцев в нескольких населенных пунктах области. В Кременчуге также были повреждены складские помещения и транспорт предприятия. Власти заявили, что специалисты уже работают над восстановлением сетей.

Отметим, в Киеве после ракетного удара РФ по жилому дому в Дарницком районе частично обрушился подъезд девятиэтажки, под завалами оказались люди. Пострадавший житель дома рассказал, что взрыв застал его прямо в квартире. Мужчина переехал в столицу из Днепропетровской области, спасаясь от КАБ, но снова попал под атаку.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

