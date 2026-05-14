Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шины

Мария Николишин
14 мая 2026, 15:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лишних расходов на топливо можно легко избежать.
Одна мелочь в авто незаметно 'съедает' деньги: водителей призвали проверить шины
Какое давление в шинах считается правильным / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как шины влияют на расход топлива
  • Как часто нужно проверять давление в шинах

Из-за высоких цен на АЗС владельцы автомобилей все чаще начинают проверять расход топлива и пытаются сэкономить. Однако мало кто знает, что расход может расти даже из-за неправильного давления в шинах.

Главред решил разобраться, как давление в шинах влияет на расход топлива.

видео дня

Насколько увеличивается расход топлива из-за шин

Эксперты издания Auto Swiat говорят, что недокачанные колеса создают дополнительное сопротивление, что заставляет двигатель работать интенсивнее.

Отмечается, что европейские водители сжигают до 3 000 000 000 литров топлива в год только из-за недостаточно накачанных колес. Снижение давления всего на 0,4 бара от рекомендованной нормы увеличивает расход топлива на 0,3 л/100 км.

В годовом исчислении для активного водителя это приводит к значительным дополнительным расходам, которых можно легко избежать с помощью бесплатного компрессора на любой АЗС.

Какое рекомендуемое давление в шинах

Универсального давления в шинах, которое подойдет для всех автомобилей, нет, поэтому следует ориентироваться на рекомендации производителя.

Найти информацию о правильном давлении в шинах можно:

  • в руководстве пользователя, которое идет в комплекте с автомобилем;
  • на стойке у двери водителя;
  • на наклейке в бардачке;
  • на внутренней стороне крышки топливного бака;
  • в таблицах на веб-сайте производителя автомобиля.

Стоит добавить, что рекомендуемое давление в шинах меняется в зависимости от загрузки автомобиля.

Одна мелочь в авто незаметно 'съедает' деньги: водителей призвали проверить шины
Как хранить шины / Инфографика: Главред

Как часто следует проверять давление в шинах

Специалисты рекомендуют проверять давление в шинах каждые две недели, хотя этот интервал можно увеличить до четырех недель.

Особенно важно обращать внимание на давление в шинах осенью и зимой, поскольку колебания температуры нарушают "управление воздухом". В таких условиях давление имеет тенденцию падать.

Как правильно накачивать колеса в авто – видео:

Читайте также:

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:06Аналитика
Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:01Аналитика
Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

17:00Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Последние новости

17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

17:01

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:00

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

Реклама
16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

Реклама
14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

13:55

После введения санкций СНБО экс-владелец "Дельта банка" Лагун начал выводить "фунты" из ряда подставных компаний — СМИ

13:48

Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продуктВидео

13:43

Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языкеВидео

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

Реклама
12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

11:51

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

11:47

Евровидение 2025: где смотреть второй полуфиналВидео

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатовВидео

11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять