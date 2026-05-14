Одна мелочь в авто незаметно 'съедает' деньги: водителей призвали проверить шины

Лишних расходов на топливо можно легко избежать.

Какое давление в шинах считается правильным

Из-за высоких цен на АЗС владельцы автомобилей все чаще начинают проверять расход топлива и пытаются сэкономить. Однако мало кто знает, что расход может расти даже из-за неправильного давления в шинах.

Главред решил разобраться, как давление в шинах влияет на расход топлива.

Насколько увеличивается расход топлива из-за шин

Эксперты издания Auto Swiat говорят, что недокачанные колеса создают дополнительное сопротивление, что заставляет двигатель работать интенсивнее.

Отмечается, что европейские водители сжигают до 3 000 000 000 литров топлива в год только из-за недостаточно накачанных колес. Снижение давления всего на 0,4 бара от рекомендованной нормы увеличивает расход топлива на 0,3 л/100 км.

В годовом исчислении для активного водителя это приводит к значительным дополнительным расходам, которых можно легко избежать с помощью бесплатного компрессора на любой АЗС.

Какое рекомендуемое давление в шинах

Универсального давления в шинах, которое подойдет для всех автомобилей, нет, поэтому следует ориентироваться на рекомендации производителя.

Найти информацию о правильном давлении в шинах можно:

в руководстве пользователя, которое идет в комплекте с автомобилем;

на стойке у двери водителя;

на наклейке в бардачке;

на внутренней стороне крышки топливного бака;

в таблицах на веб-сайте производителя автомобиля.

Стоит добавить, что рекомендуемое давление в шинах меняется в зависимости от загрузки автомобиля.

Как часто следует проверять давление в шинах

Специалисты рекомендуют проверять давление в шинах каждые две недели, хотя этот интервал можно увеличить до четырех недель.

Особенно важно обращать внимание на давление в шинах осенью и зимой, поскольку колебания температуры нарушают "управление воздухом". В таких условиях давление имеет тенденцию падать.

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

