Одна мелочь в авто незаметно 'съедает' деньги: водителей призвали проверить шины

Из-за высоких цен на АЗС владельцы автомобилей все чаще начинают проверять расход топлива и пытаются сэкономить. Однако мало кто знает, что расход может расти даже из-за неправильного давления в шинах.
Главред решил разобраться, как давление в шинах влияет на расход топлива.
Насколько увеличивается расход топлива из-за шин
Эксперты издания Auto Swiat говорят, что недокачанные колеса создают дополнительное сопротивление, что заставляет двигатель работать интенсивнее.
Отмечается, что европейские водители сжигают до 3 000 000 000 литров топлива в год только из-за недостаточно накачанных колес. Снижение давления всего на 0,4 бара от рекомендованной нормы увеличивает расход топлива на 0,3 л/100 км.
В годовом исчислении для активного водителя это приводит к значительным дополнительным расходам, которых можно легко избежать с помощью бесплатного компрессора на любой АЗС.
Какое рекомендуемое давление в шинах
Универсального давления в шинах, которое подойдет для всех автомобилей, нет, поэтому следует ориентироваться на рекомендации производителя.
Найти информацию о правильном давлении в шинах можно:
- в руководстве пользователя, которое идет в комплекте с автомобилем;
- на стойке у двери водителя;
- на наклейке в бардачке;
- на внутренней стороне крышки топливного бака;
- в таблицах на веб-сайте производителя автомобиля.
Стоит добавить, что рекомендуемое давление в шинах меняется в зависимости от загрузки автомобиля.
Как часто следует проверять давление в шинах
Специалисты рекомендуют проверять давление в шинах каждые две недели, хотя этот интервал можно увеличить до четырех недель.
Особенно важно обращать внимание на давление в шинах осенью и зимой, поскольку колебания температуры нарушают "управление воздухом". В таких условиях давление имеет тенденцию падать.
Как правильно накачивать колеса в авто – видео:
Как правильно накачивать колеса в авто – видео:
Об источнике: Auto Swiat
Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.
