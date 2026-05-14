Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

Анна Косик
14 мая 2026, 11:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ОВА прокомментировали возобновление газоснабжения потребителей.
разрушение на полтавщине, газ
В результате вражеского удара пострадала не только газовая инфраструктура / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/polgpgovua

Кратко:

  • Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками "Герань-2"
  • Около 1000 абонентов остались без газоснабжения
  • В Кременчуге повреждены транспорт и складские здания

В ночь на 14 мая страна-агрессор Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей. В результате атаки пострадала и Полтавская область. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич.

По его информации, после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

видео дня

"Также из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует электроснабжение у более чем 2000 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей", — добавил глава ОВА.

Чем РФ атаковала Полтавскую область

Полтавская областная прокуратура сообщила, что армия РФ этой ночью направила на Полтавщину беспилотники "Герань-2". В результате попаданий в городе Кременчуг повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.

В Кременчугском районе также повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Прокуроры уже фиксируют последствия очередных военных преступлений РФ. К счастью, обошлось без пострадавших.

разрушение на полтавщине
Разрушения в Полтавской области / фото: t.me/polgpgovua

Сколько может длиться восстановление газоснабжения после атак РФ

Главред писал, что, по словам эксперта Геннадия Рябцева, газовая отрасль Украины может стать целью масштабных атак. В случае повреждения инфраструктуры восстановление системы может занять длительное время.

Без дополнительных мер защиты страна может столкнуться с проблемой, при которой газ формально есть, но добывать, хранить или доставлять его окажется невозможно.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 14 мая российская оккупационная армия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Оккупанты продолжили атаковать территорию Украины ночью после продолжительной атаки 13 мая.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

По данным военных, в общей сложности в течение ночи и утра Россия применила 731 средство воздушного нападения — 56 ракет и 675 беспилотников. Оккупанты выпустили три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 35 крылатых ракет Х-101 и 675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов-имитаторов.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева спасены десятки людей. По информации президента, есть погибшие.

Больше новостей:

О личности: Виталий Дякивныч

Виталий Дякивныч — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
газ Полтавщина новости Полтавы Полтавская область атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:19Синоптик
Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:31Аналитика
Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Последние новости

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

Реклама
12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

11:51

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

11:47

Евровидение 2025: где смотреть второй полуфиналВидео

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатовВидео

11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

10:46

"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

Реклама
09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела УкраиныФото

09:38

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

09:17

Жизнь уже не будет прежней: астрологи назвали главных счастливчиков мая

08:55

РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по УкраинеФото

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об удареФото

08:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

07:38

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюансмнение

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФотоВидео

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

Реклама
03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять