Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

В ОВА прокомментировали возобновление газоснабжения потребителей.

В результате вражеского удара пострадала не только газовая инфраструктура

Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками "Герань-2"

Около 1000 абонентов остались без газоснабжения

В Кременчуге повреждены транспорт и складские здания

В ночь на 14 мая страна-агрессор Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей. В результате атаки пострадала и Полтавская область. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич.

По его информации, после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

"Также из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует электроснабжение у более чем 2000 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей", — добавил глава ОВА.

Чем РФ атаковала Полтавскую область

Полтавская областная прокуратура сообщила, что армия РФ этой ночью направила на Полтавщину беспилотники "Герань-2". В результате попаданий в городе Кременчуг повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.

В Кременчугском районе также повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Прокуроры уже фиксируют последствия очередных военных преступлений РФ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Разрушения в Полтавской области / фото: t.me/polgpgovua

Сколько может длиться восстановление газоснабжения после атак РФ

Главред писал, что, по словам эксперта Геннадия Рябцева, газовая отрасль Украины может стать целью масштабных атак. В случае повреждения инфраструктуры восстановление системы может занять длительное время.

Без дополнительных мер защиты страна может столкнуться с проблемой, при которой газ формально есть, но добывать, хранить или доставлять его окажется невозможно.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 14 мая российская оккупационная армия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Оккупанты продолжили атаковать территорию Украины ночью после продолжительной атаки 13 мая.

По данным военных, в общей сложности в течение ночи и утра Россия применила 731 средство воздушного нападения — 56 ракет и 675 беспилотников. Оккупанты выпустили три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 35 крылатых ракет Х-101 и 675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов-имитаторов.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева спасены десятки людей. По информации президента, есть погибшие.

О личности: Виталий Дякивныч Виталий Дякивныч — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.

