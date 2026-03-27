Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

Если подача газа будет прервана, её восстановление может занять недели.

https://glavred.info/ukraine/vosstanovlenie-zaymet-nedeli-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-otklyucheniya-gaza-10752470.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили об угрозе отключения газа

Важное:

Газовая отрасль Украины может стать целью масштабных атак

При повреждении инфраструктуры восстановление займет длительное время

Газовая отрасль Украины может стать целью масштабных атак, поэтому власти уже сейчас должны усилить защиту ключевых объектов — от добычи до транспортировки газа, заявил эксперт Геннадий Рябцев.

В противном случае последствия могут оказаться серьёзными и затяжными, подчеркнул он в комментарии.

видео дня

При повреждении инфраструктуры восстановление системы способно занять длительное время. Эксперт призывает заранее готовиться к таким рискам, чтобы не повторилась ситуация прошлой зимы, когда после ударов по энергетическим объектам выяснилось, что резервов оборудования недостаточно.

По его словам, без дополнительных мер защиты страна может столкнуться с проблемой, при которой газ формально есть, но добывать, хранить или доставлять его окажется невозможно. В качестве одного из решений уже рассматривается создание мобильных групп для охраны стратегических объектов.

Эксперт подчёркивает: отключения газа по графику технически нереализуемы. Если подача будет прервана, её восстановление может занять недели, поскольку перед запуском системы необходимо проверить каждое подключение, чтобы избежать аварий.

При этом сами газовые хранилища менее уязвимы, чем энергетическая инфраструктура, поскольку находятся под землёй. Основной риск связан с повреждением наземного оборудования.

Рябцев также советует гражданам по возможности готовиться к автономному обеспечению: утеплять жильё, иметь запас воды, альтернативные источники энергии и строго соблюдать меры безопасности при их использовании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев были направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве проводили работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Десятки домов оставались без тепла.

Больше новостей:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред