РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

Главное:

Нанесен удар по предприятию "Нафтогаза"

Атаковано оборудование, которое обеспечивает добычу газа

Российские оккупационные войска ночью нанесли удар по предприятию "Нафтогаза".

В результате уже в шестой раз за неделю, пока – без пострадавших, сообщила пресс-служба НАК.

"Враг продолжает бить по предприятиям группы "Нафтогаз". Этой ночью – очередной удар по оборудованию, которое обеспечивает добычу газа. Только за неделю имеем шесть атак. Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты. Все службы "Нафтогаза" — в усиленном режиме.

Удары по энергообъектам: в чем опасность

Руководитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что в случае морозов до примерно –20 °C энергосистема столкнётся с резким ростом потребления. Чтобы избежать аварий, оператору придётся усилить регулирование нагрузки, что может привести к расширению графиков почасовых отключений. По его словам, такие шаги необходимы для поддержания устойчивой работы сети, поэтому потребителям стоит заранее учитывать возможные изменения.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.

Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

