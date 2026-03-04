Укр
Читать на украинском
Невероятные побеги из СССР: как смельчаки прорывали "железный занавес" Союза

Руслан Иваненко
4 марта 2026, 00:04
Автор рассказал об историях побегов из СССР, которые стали символом несокрушимой воли к свободе.
Как Лилиана решилась прыгнуть с советского лайнера, рискуя жизнью / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Советская пропаганда десятилетиями изображала СССР как "социалистический рай", однако для многих его жителей страна была фактически тюрьмой, огороженной колючей проволокой. Попытка пересечь границу могла стоить жизни или привести к принудительному психиатрическому лечению.

Главред решил поделиться невероятными историями побега из СССР — от плавания в океане до похищения сверхсекретного МиГ-25.

Автор YouTube-канала "The Документалист" в видео подробно рассказал о самых известных побегах из Советского Союза, которые поражают смелостью и изобретательностью его героев. Одни плыли через океан, другие похищали сверхсекретные военные самолеты, чтобы обрести свободу.

Девушка в красном бикини

Одной из самых знаковых историй стал побег Лилианы Гасинской из Алчевска. В январе 1979 года 18-летняя официантка, находясь на советском лайнере "Леонид Собинов" в порту Сиднея, пролезла через иллюминатор и нырнула в воду, оставив все вещи и документы.

Плавание длилось около 40 минут в темноте, среди опасности встречи с акулами. На берегу девушку нашел местный фотограф, после чего она получила политическое убежище в Австралии и стала известна как "девушка в красном бикини".

Три суток в открытом океане

Еще более невероятная история связана с океанографом Станиславом Куриловым. Из-за запрета на выезд за границу он не мог участвовать в международных экспедициях.

В декабре 1974 года Курилов рассчитал координаты по звездам и прыгнул с 14-метровой высоты в штормовой океан, проплыв около 100 км и проведя в воде почти три суток. Его галлюцинации и истощение не помешали достичь филиппинского острова Сиаргао.

В СССР его заочно приговорили к 10 годам заключения, а на Западе он стал символом несокрушимой воли к свободе.

МиГ-25 для разведки США

Пилот Виктор Беленко выбрал воздушный путь побега. В сентябре 1976 года во время тренировочного полета он оторвался от группы на секретном МиГ-25П и, снизившись до минимальной высоты, достиг Японии. Там он совершил посадку на гражданском аэродроме острова Хоккайдо, едва не столкнувшись с пассажирским самолетом.

Топ-10 самых больших секретов СССР
Топ-10 крупнейших секретов СССР / Инфографика: Главред

Побег Беленко принес огромную выгоду западным разведкам, которые изучили технологии самолета перед возвращением его в СССР. Пилот получил гражданство США и стал консультантом американских ВВС.

Эти истории демонстрируют, что даже в тоталитарных системах стремление к свободе может заставить людей на невероятные подвиги.

Узнайте больше о невероятных побегах из СССР смотрите в видео.

Об источнике: "The Документалист"

TheДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

