Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

Начало весны в Житомирской области обещает быть переменчивым.

Каким будет начало весны в Житомирской области

Начало марта в Житомирской области встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы: ночью вернутся заморозки, а днем воздух будет прогреваться только до умеренных значений, пишет Суспільне Житомир.

По словам начальницы отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерины Ткачук, "после триумфального начала весна становится более сдержанной, ведь ее соревнование с зимой еще продолжается".

4–5 марта погода в области несколько стабилизируется. Облачность станет переменной, осадков не прогнозируют, а солнца станет больше. Несмотря на ночные морозы, днем температура будет подниматься до +10°.

"Весна попытается восстановить свою репутацию... И хотя ночью будут сохраняться морозы, днем прогнозируется мягкое тепло", - отмечает Екатерина Ткачук.

Ветер в эти дни будет менять направление с юго-западного на северо-западное.

6 марта область снова накроет холодная воздушная масса. Станет ветренее и прохладнее, а дневные температуры опустятся до +3...+8°.

Однако уже 7-8 марта ситуация изменится кардинально: на территорию Украины распространится мощный антициклон с юга. Он принесет ясное небо, слабые ночные морозы и солнечное тепло днем - до +11°. Ветер стихнет, а оставшийся снег начнет активно таять. В то же время синоптики предупреждают о возможной гололедице ночью и утром.

Такое контрастное начало весны станет испытанием для водителей и пешеходов, но в то же время подарит первые по-настоящему солнечные дни сезона.

