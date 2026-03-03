Укр
Читать на украинском
Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

Дарья Пшеничник
3 марта 2026, 17:36
Начало весны в Житомирской области обещает быть переменчивым.
Каким будет начало весны в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/zhytomyr_realno

Главное из новости:

  • Погода в Житомирской области будет резко колебаться
  • Ночные морозы будут сменяться дневным потеплением
  • Антициклон принесет солнце и тепло до +11°

Начало марта в Житомирской области встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы: ночью вернутся заморозки, а днем воздух будет прогреваться только до умеренных значений, пишет Суспільне Житомир.

видео дня

По словам начальницы отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерины Ткачук, "после триумфального начала весна становится более сдержанной, ведь ее соревнование с зимой еще продолжается".

4–5 марта погода в области несколько стабилизируется. Облачность станет переменной, осадков не прогнозируют, а солнца станет больше. Несмотря на ночные морозы, днем температура будет подниматься до +10°.

"Весна попытается восстановить свою репутацию... И хотя ночью будут сохраняться морозы, днем прогнозируется мягкое тепло", - отмечает Екатерина Ткачук.

Ветер в эти дни будет менять направление с юго-западного на северо-западное.

6 марта область снова накроет холодная воздушная масса. Станет ветренее и прохладнее, а дневные температуры опустятся до +3...+8°.

Однако уже 7-8 марта ситуация изменится кардинально: на территорию Украины распространится мощный антициклон с юга. Он принесет ясное небо, слабые ночные морозы и солнечное тепло днем - до +11°. Ветер стихнет, а оставшийся снег начнет активно таять. В то же время синоптики предупреждают о возможной гололедице ночью и утром.

Такое контрастное начало весны станет испытанием для водителей и пешеходов, но в то же время подарит первые по-настоящему солнечные дни сезона.

Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

