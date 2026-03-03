Вы узнаете:
- Какие питательные вещества необходимы курам весной
- Сколько жидкости необходимо курам
Зимой несушки могут давать всего несколько яиц в неделю, а иногда и вовсе прекращают нестись. Весной ситуация не всегда улучшается автоматически.
Поэтому вопрос, что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись, остаётся одним из самых актуальных для фермеров и владельцев частных хозяйств.
Главный компонент — протеин
Эксперт по птицеводству объяснил в комментарии УНИАН, что первое, на что нужно обратить внимание, — качество корма. Чтобы куры хорошо неслись, в рационе должно быть достаточное количество белка. Для несушек оптимальный уровень протеина составляет около 17%.
Если корм беден белком, птица не сможет стабильно формировать яйцо каждый день. Именно поэтому основа рациона — качественный комбикорм или зерновая смесь с добавлением белково-витаминно-минерального комплекса.
Если вы ищете, чем кормить кур, чтобы повысить яйценоскость, начните с анализа содержания протеина в корме.
Кальций и фосфор для крепкой скорлупы
Помимо белка, курам необходим кальций и фосфор. Эти элементы отвечают за формирование прочной скорлупы и общее состояние организма. При нехватке кальция несушки могут не только хуже нестись, но и расклёвывать собственные яйца.
В качественном комбикорме обычно уже предусмотрен баланс микроэлементов, поэтому дополнительные добавки не всегда обязательны.
Свет — ключ к высокой яйценоскости
Даже идеальный корм не даст результата без правильного освещения. Чтобы несушка активно неслась, световой день должен длиться не менее 14 часов. В конце зимы и начале весны естественного света недостаточно, поэтому рекомендуется установить лампу в курятнике.
Тем, кто задаётся вопросом, как заставить кур нестись каждый день, стоит учитывать именно этот фактор.
Температура и вода
Для стабильной яйценоскости в птичнике должна поддерживаться температура +15…+17 градусов. В холодном помещении куры могут чувствовать себя нормально, но продуктивность будет снижаться.
Не менее важна вода. Птица потребляет в два раза больше жидкости, чем корма. Если на 10 кур приходится 1,5 кг корма, то воды должно быть около 3–3,5 литра в сутки. Она должна быть чистой и комнатной температуры.
Можно ли давать овощи курам
Если вы готовите корм самостоятельно, в зерновую смесь можно добавлять немного овощей — например, тёртую тыкву. Однако их доля не должна превышать 10% от общего объёма рациона.
Главное — помнить, что корм для кур-несушек должен быть свежим и безопасным.
Чем нельзя кормить кур
Эксперты предупреждают: категорически нельзя давать птице заплесневелый хлеб или кукурузу, заражённую грибком. Микотоксины накапливаются в организме и приводят к падению яйценоскости, а в тяжёлых случаях — к гибели птицы.
