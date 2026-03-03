В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и авто

Ночью Воздушные силы предупреждали о движении групп дронов в сторону города и области.

Харьков атаковали дроны РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov

Кратко:

В Шевченковском районе упали обломки дрона

Повреждены окна в многоквартирных домах

Пострадавших нет

В Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, обошлось без пострадавших в результате.

"Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто. К счастью, нет пострадавших", - написал Терехов.

Ночью Воздушные Силы сообщали о группах дронов, которые направлялись в сторону Харькова и области. Предполагались даже вероятные пуски КАБов.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

В ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

23 февраля, российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Холодногорский и Основянский районы оказались под ударом. Известно о нескольких раненых.

Против каких дронов бессилен РЭБ: мнение эксперта

Советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российский беспилотник, управляемый через оптическое волокно, долетел до северных окраин Харькова.

По его словам, такие дроны представляют серьезную технологическую угрозу, поскольку стандартные средства обнаружения против них бессильны.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронная разведка, – ред.) здесь не сработает", - сказал он.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

