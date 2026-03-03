Укр
"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

Руслан Иваненко
3 марта 2026, 02:08
Рубио заявил, что следующая фаза операции будет еще более мощной и продлится до достижения всех целей США.
Рубио, Иран
Вашингтон разрабатывает план противодействия Ирану для стабилизации нефтяного рынка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • США готовят новые удары по Ирану
  • Цель операции – уничтожение ракетного потенциала и флота Ирана
  • Уже ликвидировано 49 высокопоставленных руководителей Ирана

Самые мощные удары США по Ирану еще впереди, пока Вашингтон не достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии Fox News.

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических усилий, но самые сильные удары от военных США еще впереди. Следующая фаза будет еще более сокрушительной для Ирана, чем сейчас", – сообщил Рубио.

видео дня

По его словам, цель операции – уничтожение потенциала Ирана в сфере баллистических ракет и ликвидация угрозы, которую представляет его флот для мирового судоходства.

"Мир станет более безопасным местом, когда мы закончим эту операцию", – добавил госсекретарь.

План США по нефтяному рынку

Рубио также отметил, что США имеют план по снижению влияния Тегерана на нефтяной рынок через Ормузский пролив.

"Этот террористический режим, возглавляемый радикальными священнослужителями, имеет возможность, потенциально, перекрыть 20% мировой энергии. Вот такой рычаг влияния они имеют благодаря своему флоту. Мы собираемся уничтожить их флот", – сказал он.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Конкретные задачи операции

В Белом доме также раскрыли конкретные цели операции в Иране. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила в соцсети Х, что США стремятся гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, уничтожить ракетный арсенал страны и ликвидировать ее ракетную промышленность.

Среди других задач – уничтожение военно-морского флота Ирана, ограничение возможностей подконтрольных Ирану группировок атаковать американские силы, прекращение производства самодельных взрывных устройств и обеспечение национальной безопасности США.

Левитт напомнила, что во время операции "Эпическая ярость" уже было ликвидировано 49 высокопоставленных руководителей Ирана, среди них – верховный лидер Али Хаменеи.

"Хотя операция "Полуночный молот" и уничтожила основные ядерные объекты Ирана, режим был полностью предан восстановлению своей ядерной программы и отказался заключить соглашение, несмотря на месяцы интенсивных переговоров", – добавила пресс-секретарь.

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину – мнение журналиста

Как писал Главред ранее, журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо отметил, что длительная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня. Из-за этого война России против Украины рискует отойти на второй план.

По его словам, ведущие мировые СМИ сейчас сосредотачивают внимание на событиях на Ближнем Востоке, поскольку они напрямую влияют на экономические интересы и повседневную жизнь людей.

"Массовая атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам — Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", — пояснил Портников.

Операция США против Ирана — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, США могут рассмотреть отправку сухопутных войск в Иран, если этого потребует развитие операции Epic Fury. Об этом президент Дональд Трамп заявил в комментарии для New York Post, подчеркнув, что не исключает ни одного сценария, если он будет "необходимым для достижения целей".

Кроме того, Украина готова предоставить экспертов для уничтожения иранских беспилотников, атакующих города на Ближнем Востоке, если арабские лидеры убедят российского президента Владимира Путина согласиться на перемирие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном интервью Bloomberg.

Напомним, что Иран во время атак беспилотниками применяет тактику, которая напоминает подходы России в войне против Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, который нейтрально освещает события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США.

