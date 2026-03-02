Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

Главное из новости:
- Город Жовква вернул утраченное историческое название
- Советское переименование стерли после Независимости
- Город сохранил уникальное ренессансное наследие
В течение 40 лет на картах советской Украины существовал город Нестеров - название, которое не имело ничего общего с его истинным происхождением, культурой или основателями. Только после восстановления независимости Жовква вернула себе историческое имя, а вместе с ним - и собственную идентичность, пишет 24 Канал.
Почему Жовкву переименовали в Нестеров
В 1951 году советская власть стерла из официальных документов название Жовква и заменила его на Нестеров - в честь российского летчика Петра Нестерова. Он погиб в воздушном бою недалеко от города в 1914 году, а в СССР его считали символом "героической авиации".
Такое переименование было типичной практикой имперской политики: исторические украинские названия заменяли на имена "правильных" советских героев, даже если они не имели никакого отношения к местной истории.
Только в 1991 году, вместе с восстановлением государственности, город вернул себе название Жолква — то, которое получил еще в 1597 году от своего основателя, гетмана Станислава Жолкевского. Тогда же город стал государственным историко-архитектурным заповедником.
Что стоит увидеть в современной Жолкве
Жолква - это не просто возвращенное имя. Это город-музей, где каждое здание напоминает о ренессансном величии, королевских резиденциях и многокультурной истории.
- Жолковский замок - построенный между 1594 и 1606 годами, он был резиденцией Жолкевского, короля Яна III Собеского и князей Радзивиллов. Фортификационный ренессанс в чистом виде: бастионы, рвы, аркады, а ныне - музей и галерея искусств.
- Ратуша на площади Вечевой - неоренессансное сооружение 1817 года с смотровой площадкой на башне. Вокруг - дома XVI-XIX веков с аркадами, где когда-то бушевали ярмарки соли, меха и тканей.
- Оборонительная синагога Петра Бебера - уникальная ренессансная крепость с двумя круглыми башнями, построенная в 1692-1698 годах. Она была частью оборонительных сооружений города, а сегодня здесь действует музей иудаики и молитвенные залы.
Мертвая петля: маневр, прославивший Нестерова
Петр Нестеров вошел в историю авиации 9 сентября 1913 года, когда на аэродроме Сырец в Киеве впервые в мире выполнил "мертвую петлю" - вертикальный разворот диаметром 120 метров на высоте 400 метров. В то время это считалось смертельным трюком.
Год спустя он погиб в бою над Жовквой, протаранив австрийский самолет — этот случай стал первым воздушным тараном Первой мировой. На месте падения советская власть установила памятник в форме петли с моделью самолета. В 2023 году советский самолет с монумента демонтировали.
Смотрите видео о Жовкве - недооцененном туристами городе во Львовской области:
