Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

Городок во Львовской области с 1951 по 1991 год назывался Нестеров.

Город Жовква вернул утраченное историческое название

Советское переименование стерли после Независимости

Город сохранил уникальное ренессансное наследие

В течение 40 лет на картах советской Украины существовал город Нестеров - название, которое не имело ничего общего с его истинным происхождением, культурой или основателями. Только после восстановления независимости Жовква вернула себе историческое имя, а вместе с ним - и собственную идентичность, пишет 24 Канал.

Почему Жовкву переименовали в Нестеров

В 1951 году советская власть стерла из официальных документов название Жовква и заменила его на Нестеров - в честь российского летчика Петра Нестерова. Он погиб в воздушном бою недалеко от города в 1914 году, а в СССР его считали символом "героической авиации".

Такое переименование было типичной практикой имперской политики: исторические украинские названия заменяли на имена "правильных" советских героев, даже если они не имели никакого отношения к местной истории.

Только в 1991 году, вместе с восстановлением государственности, город вернул себе название Жолква — то, которое получил еще в 1597 году от своего основателя, гетмана Станислава Жолкевского. Тогда же город стал государственным историко-архитектурным заповедником.

Что стоит увидеть в современной Жолкве

Жолква - это не просто возвращенное имя. Это город-музей, где каждое здание напоминает о ренессансном величии, королевских резиденциях и многокультурной истории.

Жолковский замок - построенный между 1594 и 1606 годами, он был резиденцией Жолкевского, короля Яна III Собеского и князей Радзивиллов. Фортификационный ренессанс в чистом виде: бастионы, рвы, аркады, а ныне - музей и галерея искусств.

- построенный между 1594 и 1606 годами, он был резиденцией Жолкевского, короля Яна III Собеского и князей Радзивиллов. Фортификационный ренессанс в чистом виде: бастионы, рвы, аркады, а ныне - музей и галерея искусств. Ратуша на площади Вечевой - неоренессансное сооружение 1817 года с смотровой площадкой на башне. Вокруг - дома XVI-XIX веков с аркадами, где когда-то бушевали ярмарки соли, меха и тканей.

- неоренессансное сооружение 1817 года с смотровой площадкой на башне. Вокруг - дома XVI-XIX веков с аркадами, где когда-то бушевали ярмарки соли, меха и тканей. Оборонительная синагога Петра Бебера - уникальная ренессансная крепость с двумя круглыми башнями, построенная в 1692-1698 годах. Она была частью оборонительных сооружений города, а сегодня здесь действует музей иудаики и молитвенные залы.

Мертвая петля: маневр, прославивший Нестерова

Петр Нестеров вошел в историю авиации 9 сентября 1913 года, когда на аэродроме Сырец в Киеве впервые в мире выполнил "мертвую петлю" - вертикальный разворот диаметром 120 метров на высоте 400 метров. В то время это считалось смертельным трюком.

Год спустя он погиб в бою над Жовквой, протаранив австрийский самолет — этот случай стал первым воздушным тараном Первой мировой. На месте падения советская власть установила памятник в форме петли с моделью самолета. В 2023 году советский самолет с монумента демонтировали.

Смотрите видео о Жовкве - недооцененном туристами городе во Львовской области:

