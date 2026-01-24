Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытием

22 января — дата, которую украинцы привыкли воспринимать как День Соборности, на самом деле скрывает настоящий Акт независимости Украины, отметил Алфьоров.

В Украине есть ключевая дата государственного строительства, которая фактически является Днем независимости, однако официально ее не отмечают именно в этом статусе. Об этом рассказал в видео на YouTube историк , глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил , когда Украина впервые стала независимой.

22 января в истории Украины - какой праздник 22 января

По словам историка, украинцы ежегодно вспоминают 22 января как День Соборности, однако эта дата имеет гораздо более глубокое значение для государственности.

"В Украине существует праздник, чрезвычайно важный для нашего государства, однако его никогда не отмечают", — отметил Александр Алфьоров.

Речь идет о 22 января — дне, когда в 1919 году был подписан Акт воссоединения между Западно-Украинской Народной Республикой и Украинской Народной Республикой. Именно это событие закрепило идею соборной Украины, однако, как объясняет историк, оно фактически "наложилось" на еще один судьбоносный документ.

Четвертый универсал УНР — когда Украина стала независимой

Алферов отмечает, что ровно за год до Акта объединения, 22 января 1918 года, был принят документ, который юридически провозгласил независимость Украины.

"В 1918 году, 22 января, был подписан и провозглашен Четвертый универсал Украинской Народной Республики, согласно которому Украина провозглашалась независимой", — подчеркнул историк.

Именно этот универсал стал актом независимости украинского государства, подчеркивает Алфьоров. По его словам, настоящий День независимости Украины — это 22 января 1918 года, а не дата, к которой привыкли современные украинцы.

Почему 24 августа — это День восстановления независимости

Историк объясняет, что после провозглашения независимости УНР Украина подверглась оккупации, и только в 1991 году снова смогла заявить о своей государственности.

"24 августа 1991 года, когда провозгласили независимость в Верховной Раде, и 1 декабря, когда общенациональным референдумом подтвердили эту независимость, это на самом деле был акт, который должен был называться Днем Восстановления Независимости", — отметил Алферов.

Такой подход, по его словам, является вполне логичным и соответствует европейской традиции.

Александр Алферов обращает внимание, что аналогичная практика существует в странах Балтии и Польше, где четко различают первоначальный Акт Независимости и день ее восстановления после оккупации.

"Первоначально Акт Независимости нашего государства — это 22 января 1918 года", — подчеркивает историк.

Более того, именно в годовщину провозглашения независимости, 22 января 1919 года, был подписан Акт Вместе, когда два независимых украинских государства объединились в одно.

Почему 22 января имеет особое значение для украинцев

По мнению Алферова, историческая логика событий показывает, насколько символична эта дата.

"На самом деле 22 января мы должны были бы отмечать День Независимости Украины", — подчеркнул он.

В то же время историк отмечает, что День Соборности стал более понятным и устоявшимся в обществе, поэтому именно он сейчас ассоциируется с этой датой. Однако он призывает украинцев помнить истинный смысл 22 января.

"Но всегда в День Соборности вспоминайте, что это и День провозглашения Независимости Украины", — подытожил Алферов.

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

