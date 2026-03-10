"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

Ученые провели эксперимент и проверили теорию о том, что жизнь могла попасть на Землю с Марса. Результаты заставили иначе взглянуть на происхождение жизни.

Международная группа исследователей провела необычный эксперимент / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Может ли жизнь на Земле иметь марсианское происхождение

Может ли жизнь путешествовать между планетами

Почему результаты эксперимента удивили исследователей

Международная группа исследователей провела необычный эксперимент, который снова оживил давнюю научную гипотезу о том, что жизнь на Земле могла появиться благодаря микробам, прилетевшим с Марса.

Результаты испытаний показали, что некоторые формы микроорганизмов способны выдерживать экстремальные условия, похожие на межпланетное путешествие. Об этом пишет Daily Star.

Ученые проверили старую гипотезу

Речь идет о гипотезе литопанспермии. Ее суть заключается в том, что жизнь может переноситься между планетами вместе с обломками астероидов после мощных космических столкновений. Долгое время ученые считали такой сценарий маловероятным. Считалось, что микроорганизмы не смогут пережить сильнейшие удары, давление и радиацию в космосе. Однако новое исследование поставило эти сомнения под вопрос.

В эксперименте ученые использовали бактерию Deinococcus radiodurans, которая является одним из самых устойчивых микроорганизмов на Земле. Этот микроб, обнаруженный в пустыне Чили, известен своей способностью выживать в экстремальных условиях, включая сильную радиацию и давление.

Эксперимент с "неубиваемой" бактерией

Чтобы проверить предел его выносливости, исследователи поместили бактерию между двумя металлическими пластинами и подвергли мощному воздействию. С помощью газового устройства ученые выстреливали микроскопическими снарядами со скоростью около 300 миль в час, создавая давление, сравнимое с тем, которое испытывает материя во время космического выброса при столкновении астероидов.

Ученые протестировали сверхсильную бактерию, чтобы выяснить, сможет ли она пережить путешествие с Марса на Землю / Фото: Pexels

Результат оказался неожиданным. Несмотря на экстремальные условия, бактерия выжила.

"Мы ожидали, что она погибнет уже при первом ударе, но показали, что есть шанс выжить после крупномасштабного столкновения и выброса. Это означает, что жизнь потенциально может перемещаться между планетами. Люди, возможно, прибыли с Марса", - рассказала руководитель исследования доктор Лили Чжао.

По ее словам, команда постепенно усиливала воздействие, пытаясь уничтожить микроорганизм, но сделать это оказалось крайне сложно. В какой-то момент даже экспериментальное оборудование начало разрушаться раньше, чем сам микроб.

Результат исследования удивил

Полученные данные показывают, что жизнь потенциально способна пережить выброс в космос и последующее путешествие на обломках астероидов. Это означает, что микроорганизмы теоретически могут перемещаться между планетами Солнечной системы.

Пока ученые не нашли прямых доказательств существования жизни на Марсе. Однако планета когда-то имела океаны и условия, напоминающие раннюю Землю, поэтому возможность древней микробной жизни там давно обсуждается в научном сообществе.

