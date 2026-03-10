Укр
"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

Константин Пономарев
10 марта 2026, 18:11
Ученые провели эксперимент и проверили теорию о том, что жизнь могла попасть на Землю с Марса. Результаты заставили иначе взглянуть на происхождение жизни.
Международная группа исследователей провела необычный эксперимент
Международная группа исследователей провела необычный эксперимент / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Может ли жизнь на Земле иметь марсианское происхождение
  • Может ли жизнь путешествовать между планетами
  • Почему результаты эксперимента удивили исследователей

Международная группа исследователей провела необычный эксперимент, который снова оживил давнюю научную гипотезу о том, что жизнь на Земле могла появиться благодаря микробам, прилетевшим с Марса.

Результаты испытаний показали, что некоторые формы микроорганизмов способны выдерживать экстремальные условия, похожие на межпланетное путешествие. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Ученые проверили старую гипотезу

Речь идет о гипотезе литопанспермии. Ее суть заключается в том, что жизнь может переноситься между планетами вместе с обломками астероидов после мощных космических столкновений. Долгое время ученые считали такой сценарий маловероятным. Считалось, что микроорганизмы не смогут пережить сильнейшие удары, давление и радиацию в космосе. Однако новое исследование поставило эти сомнения под вопрос.

В эксперименте ученые использовали бактерию Deinococcus radiodurans, которая является одним из самых устойчивых микроорганизмов на Земле. Этот микроб, обнаруженный в пустыне Чили, известен своей способностью выживать в экстремальных условиях, включая сильную радиацию и давление.

Эксперимент с "неубиваемой" бактерией

Чтобы проверить предел его выносливости, исследователи поместили бактерию между двумя металлическими пластинами и подвергли мощному воздействию. С помощью газового устройства ученые выстреливали микроскопическими снарядами со скоростью около 300 миль в час, создавая давление, сравнимое с тем, которое испытывает материя во время космического выброса при столкновении астероидов.

Ученые протестировали сверхсильную бактерию, чтобы выяснить, сможет ли она пережить путешествие с Марса на Землю
Ученые протестировали сверхсильную бактерию, чтобы выяснить, сможет ли она пережить путешествие с Марса на Землю / Фото: Pexels

Результат оказался неожиданным. Несмотря на экстремальные условия, бактерия выжила.

"Мы ожидали, что она погибнет уже при первом ударе, но показали, что есть шанс выжить после крупномасштабного столкновения и выброса. Это означает, что жизнь потенциально может перемещаться между планетами. Люди, возможно, прибыли с Марса", - рассказала руководитель исследования доктор Лили Чжао.

По ее словам, команда постепенно усиливала воздействие, пытаясь уничтожить микроорганизм, но сделать это оказалось крайне сложно. В какой-то момент даже экспериментальное оборудование начало разрушаться раньше, чем сам микроб.

Результат исследования удивил

Полученные данные показывают, что жизнь потенциально способна пережить выброс в космос и последующее путешествие на обломках астероидов. Это означает, что микроорганизмы теоретически могут перемещаться между планетами Солнечной системы.

Пока ученые не нашли прямых доказательств существования жизни на Марсе. Однако планета когда-то имела океаны и условия, напоминающие раннюю Землю, поэтому возможность древней микробной жизни там давно обсуждается в научном сообществе.

Ранее Главред писал о том, что ученые ошарашили связью неопознанного объекта в космосе с инопланетным следом. Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи.

Также сообщалось о том почему планеты круглые, а астероиды нет. Объекты с достаточно большой массой обычно имеют достаточную гравитацию, чтобы создавать круглую или почти круглую форму. Этот процесс называется гравитационной сферой.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

