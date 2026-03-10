Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

Марина Иваненко
10 марта 2026, 12:11
Мода 2026 года делает ставку на талию, кружево и контрасты. Какие стилистические направления, текстуры и цвета будут определять сезон весна-лето.
Что будет модным весной 2026 года?
Что будет модным весной 2026 года? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что будет модным весной и летом 2026 года
  • Какие цвета выбрать в 2026

Мода сезона весна-лето 2026 фокусируется на возвращении к женственным силуэтам через подчеркнутую талию, использование кружева и бантов. Яркие цвета становятся основой палитры наряду с белым. Основным принципом построения гардероба является сочетание структурированных вещей (жакеты с плечами) с легкими фактурами и спортивными элементами, что делает образы одновременно выразительными и такими, которые можно носить каждый день. Главред расскажет об основных трендах весна-лето 2026 года.

Какие цвета будут модными весной и летом 2026 года

Основным трендом сезона является использование чистых и насыщенных цветов. Наиболее актуальными будут оранжевый и интенсивный желтый оттенки — как в верхней одежде, так и в аксессуарах. Белый цвет официально признан главным цветом 2026 года. Это обусловливает его массовое присутствие в летних коллекциях. Для базового гардероба в качестве альтернативы черному дизайнеры предлагают темно-синий цвет, поскольку он легче комбинируется с другими элементами и выглядит менее тяжелым в теплое время года.

видео дня

Актуальные фактуры и текстиль

Мода 2026 года основана на деталях и игре контрастов. Бахрома остается модным декоративным элементом, который добавляет объема. Рюши и воланы используются для того, чтобы смягчить строгие линии кроя и осуществить визуальную коррекцию фигуры. Кружево больше не является исключительно вечерним материалом; его интегрируют в повседневные образы, сочетая с грубыми фактурами, такими как деним или плотный хлопок.

Какие стилистические направления будут актуальны

В сезоне весна-лето 2026 выделяются несколько четких стилей, которые определяют силуэты одежды. Готический стиль возвращается в формате темной романтики с использованием черного цвета, прозрачных вставок и кружева. Стиль 80-х будет проявляться через широкую линию плеч и жакеты четкой формы. Бельевой стиль — часть дневного гардероба: сатиновые платья и топы на бретелях сочетаются с повседневной обувью и жакетами. Спортивный стиль трансформируется в направление, где функциональные ткани и свободные силуэты сочетаются с классическими вещами и создают практичные городские образы.

Видео о том, как быть модным весной и летом 2026 года, можно посмотреть здесь:

Крой, силуэты и принты

Главный акцент в одежде направлен на талию. Приталенные силуэты создаются благодаря вытачкам, драпировке и фасонам платьев с запахом, что позволяет подчеркнуть фигуру без использования неудобных поясов или корсетов. Сохраняется мода на акцентные плечи, которые добавляют структурированности верхней части тела.

Среди принтов первое место занимает флористика, однако цветы имеют четкий, крупный рисунок, часто на контрастном фоне. Полоска в виде тонких вертикальных линий, которые визуально удлиняют силуэт, тоже будет в моде. Классический принт "горох" снова становится актуальным для платьев и блузок. Кроптопы останутся важным элементом гардероба: их рекомендуют сочетать с юбками и брюками с высокой посадкой для сбалансирования пропорций тела.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист секреты красоты интересные новости Мода 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:43Украина
Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:44Украина
"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

Реклама
11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Реклама
09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

Реклама
02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять