Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

Что будет модным весной 2026 года? / Коллаж: Главред, скриншоты

Что будет модным весной и летом 2026 года

Какие цвета выбрать в 2026

Мода сезона весна-лето 2026 фокусируется на возвращении к женственным силуэтам через подчеркнутую талию, использование кружева и бантов. Яркие цвета становятся основой палитры наряду с белым. Основным принципом построения гардероба является сочетание структурированных вещей (жакеты с плечами) с легкими фактурами и спортивными элементами, что делает образы одновременно выразительными и такими, которые можно носить каждый день. Главред расскажет об основных трендах весна-лето 2026 года.

Какие цвета будут модными весной и летом 2026 года

Основным трендом сезона является использование чистых и насыщенных цветов. Наиболее актуальными будут оранжевый и интенсивный желтый оттенки — как в верхней одежде, так и в аксессуарах. Белый цвет официально признан главным цветом 2026 года. Это обусловливает его массовое присутствие в летних коллекциях. Для базового гардероба в качестве альтернативы черному дизайнеры предлагают темно-синий цвет, поскольку он легче комбинируется с другими элементами и выглядит менее тяжелым в теплое время года.

Актуальные фактуры и текстиль

Мода 2026 года основана на деталях и игре контрастов. Бахрома остается модным декоративным элементом, который добавляет объема. Рюши и воланы используются для того, чтобы смягчить строгие линии кроя и осуществить визуальную коррекцию фигуры. Кружево больше не является исключительно вечерним материалом; его интегрируют в повседневные образы, сочетая с грубыми фактурами, такими как деним или плотный хлопок.

Какие стилистические направления будут актуальны

В сезоне весна-лето 2026 выделяются несколько четких стилей, которые определяют силуэты одежды. Готический стиль возвращается в формате темной романтики с использованием черного цвета, прозрачных вставок и кружева. Стиль 80-х будет проявляться через широкую линию плеч и жакеты четкой формы. Бельевой стиль — часть дневного гардероба: сатиновые платья и топы на бретелях сочетаются с повседневной обувью и жакетами. Спортивный стиль трансформируется в направление, где функциональные ткани и свободные силуэты сочетаются с классическими вещами и создают практичные городские образы.

Крой, силуэты и принты

Главный акцент в одежде направлен на талию. Приталенные силуэты создаются благодаря вытачкам, драпировке и фасонам платьев с запахом, что позволяет подчеркнуть фигуру без использования неудобных поясов или корсетов. Сохраняется мода на акцентные плечи, которые добавляют структурированности верхней части тела.

Среди принтов первое место занимает флористика, однако цветы имеют четкий, крупный рисунок, часто на контрастном фоне. Полоска в виде тонких вертикальных линий, которые визуально удлиняют силуэт, тоже будет в моде. Классический принт "горох" снова становится актуальным для платьев и блузок. Кроптопы останутся важным элементом гардероба: их рекомендуют сочетать с юбками и брюками с высокой посадкой для сбалансирования пропорций тела.

