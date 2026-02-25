Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

https://glavred.info/world/zelenskiy-provel-peregovory-s-trampom-o-chem-dogovorilis-10744019.html Ссылка скопирована

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Зеленский и Трамп уже завершили разговор", - сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Укринформ.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал подробности телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в звонке также участвовали представители Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Зеленский отметил, что команды активно работают над переговорным процессом, и выразил благодарность за усилия и вовлеченность в работу по завершению войны.

Он также подчеркнул важность программы PURL, отметив, что эта зима является одной из самых сложных для Украины. По его словам, ракеты для систем противовоздушной обороны, которые государство имеет возможность закупать в США, существенно помогают преодолевать вызовы и защищать жизни граждан.

"Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также – о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну. Спасибо!", - резюмировал он.

