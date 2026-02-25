Пенсии в Украине вырастут: кто может ожидать повышения выплат с 1 марта

Главное:
- В Украине состоится индексация пенсий
- Выплаты будут проиндексированы на 12,1%
- Это позволит поддержать уровень доходов людей
С 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен.
"Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, чьи выплаты ранее не подпадали под индексацию", - говорится в сообщении.
Свириденко добавила, что перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий - по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.
Кроме того, проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.
В то же время с 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.
Повышение минимальной пенсии
Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявлял, что минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен.
По его словам, повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - необходима реформа солидарной системы.
"Если человек вместо четырех тысяч получает шесть тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - добавил он.
Пенсии - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине с марта запланирована индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение более чем на 12%, однако некоторые категории останутся без доплат.
В 2026 году многодетные мамы Украины, которые родили и воспитали детей, могут рассчитывать на существенную надбавку к основной пенсии, а также досрочный выход на пенсию.
Кроме того, в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
